Paraty em contagem regressiva para a chegada de 2026 com muita alegria e pazDivulgação/Prefeitura de Paraty

Publicado 30/12/2025 21:02 | Atualizado 30/12/2025 21:03

Paraty - A cidade de Paraty já está no clima de Ano Novo e pretende brindar 2026 com shows e muita alegria para os visitantes e moradores. O Ano Novo é comemorado pelo paratiense de uma maneira bem especial. O Réveillon é um dos eventos mais importantes na cidade.

Centenas de pessoas – quase todas vestidas de branco – reúnem-se neste cenário perfeito para, em total harmonia, paz e segurança, reverenciar o ano que se encerra e brindar ao novo ano que se inicia.

A tradicional queima de fogos à meia-noite, é um espetáculo a parte dando um colorido especial à cidade seguida de shows na tenda montada na Praia do Pontal. O cenário deslumbrante é visto de vários pontos da cidade histórica. Nas areias, assim como no mar, devotos fazem oferendas a Iemanjá, a rainha das águas. O ano novo chega e as esperanças se renovam criando um momento mágico, inesquecível e emocionante. Um momento que é a cara de Paraty, que ainda mantém a tradição do século XX

Há também festejos e programações em outros pontos do município, como: Praia do Jabaquara, Trindade, Paraty-Mirim, Tarituba, Prainha e, no centro histórico, haverá programação na Praça da Matriz e no Largo Santa Rita.

Também quem deseja fazer suas orações neste período de festas, poderá participar das Missas em várias localidades. Confira abaixo a programação musical

PRÉ-RÉVEILLON 30 de Dezembro (Terça-feira)

Praia do Pontal

19h – Dj Vinícius

22h – Naldo Benny

RÉVEILLON 31 de Dezembro (Quarta-feira)

Praia do Pontal

19h às 02h – Dj Matheus Melo

21h às 22h30 – Lavínia Guimarães

23h às 01h – Lili Andrady

Praia do Jabaquara

19h às 02h – Dj CalixtoLoop

21h às 22h30 – Igor Yamar e Banda

23h às 01h – Bira Bello

Santa Rita

19h às 02h – Dj Alira e Jundu

22h à 00h – A Tropa

Trindade

19h às 02h – Dj Marcos Ferrari

22h à 00h – Trio Maria Aurora

Paraty Mirim

19h às 02h – Dj Jotta P Ferrari

22h à 00h – Grupo Chega Mais

Prainha de Mambucaba

19h às 02h – Dj Danilo Castro

22h à 00h – Alyny Mello

Tarituba

19h às 02h – Dj Borel

22h à 00h – Raphael Moreira

ANO NOVO 01 de Janeiro (Quinta-feira)

Praia do Pontal

19h às 02h – Dj Vinícius

22h à 00h – Cátia Valois.