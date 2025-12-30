Paraty em contagem regressiva para a chegada de 2026 com muita alegria e pazDivulgação/Prefeitura de Paraty
Praia do Pontal
Praia do Pontal
Praia do Pontal
Naldo Benny atração de hoje em Paraty
Na programação do Réveillon. A cidade está lotada de turistas que aguardam a chegada do Ano Novo
Prefeitura de Paraty anuncia entrega de novos uniformes escolares
Para atender os alunos da rede
Homem é esmagado por um ônibus em Paraty
O acidente aconteceu na rodoviária da cidade histórica
Naldo Benny é uma das atrações do Réveillon em Paraty
A programação começa nesta terça-feira 30
"Natal da Paz" emociona famílias e celebra a união em Paraty
A chegada do papai Noel, na Praça da Paz emocionou os adultos e as crianças que aguardavam ansiosas para dá um abraço no bom velhinho
Denúncia envolve obra em área da APA Cairuçu em Paraty
Mesmo após alertas, moradores e ambientalistas disseram que a obra realizada pela prefeitura está em área protegida. Vice prefeito e secretário de Obras, Lulu explica que a obra é emergencial e está dentro da legalidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.