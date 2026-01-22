Paraty localizada no litoral do EstadoDivulgação/PMP
Prefeitura de Paraty lança o Programa Cidade Limpa
Nova regra proíbe descarte irregular de lixo doméstico e entulhos nas ruas da cidade. O horário de coleta deve ser respeitado pelos moradores para não resultar em multa
Pré-matrícula na rede municipal de Paraty termina segunda-feira
Totalmente on-line. Iniciativa organiza atendimento e zera filas na rede municipal de ensino
Facção criminosa delimita área de atuação em praias e trilhas de Paraty
Com cobrança de taxa para quem quer usufruir das belezas que a cidade oferece aos moradores e visitantes. A denúncia foi encaminhada por pessoas ligadas ao turismo às autoridades da cidade
Prefeitura de Paraty prorroga Programa de Anistia 2025 até 31 de março
O programa oferece até 100% de desconto em juros e multas e pode ser parcelado em até 36 vezes
Tromba d'água assusta banhistas e danifica asfalto em Paraty
Fenômeno durou cerca de dois minutos. Não houve feridos
Naldo Benny atração de hoje em Paraty
Na programação do Réveillon. A cidade está lotada de turistas que aguardam a chegada do Ano Novo
