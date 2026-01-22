Paraty localizada no litoral do Estado - Divulgação/PMP

Publicado 22/01/2026 15:15 | Atualizado 22/01/2026 15:19

Paraty - A Prefeitura de Paraty lançou o Programa Cidade Limpa, uma iniciativa que traz mais orientação, organização e fiscalização para melhorar a coleta de lixo e manter a cidade mais limpa, bonita e agradável para todos.

O programa reforça regras simples, porém importantes: o lixo deve ser colocado somente no horário da coleta, sempre em lixeira individual com tampa, ajudando a evitar sujeira nas ruas, mau cheiro e a ação de animais.

Algumas práticas Não são permitidas, como:

· Colocar o lixo fora do horário da coleta;

· Jogar lixo doméstico em lixeiras públicas;

· Descartar entulho, móveis velhos, eletrodomésticos ou objetos grandes nas ruas;

· Deixar sacos de lixo soltos em calçadas, esquinas ou áreas comuns.

A Prefeitura lembra "que jogar lixo de forma irregular é crime, conforme a lei municipal, e pode gerar multas de 1 a 4 salários mínimos, além de outras penalidades".

Os comerciantes estão recebendo adesivos de identificação para as lixeiras, o que ajuda na organização e na fiscalização. Quem não seguir as regras poderá ser notificado e multado.

Os horários da coleta de lixo podem ser consultados nos canais oficiais da Prefeitura, incluindo o link disponível na bio das redes sociais.

"Cuidar de Paraty é uma responsabilidade de todos. Com mais informação, organização e colaboração, a cidade fica mais limpa, agradável e saudável para moradores, comerciantes e visitantes".