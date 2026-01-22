Paraty localizada no litoral do EstadoDivulgação/PMP

Paraty - A Prefeitura de Paraty lançou o Programa Cidade Limpa, uma iniciativa que traz mais orientação, organização e fiscalização para melhorar a coleta de lixo e manter a cidade mais limpa, bonita e agradável para todos.
O programa reforça regras simples, porém importantes: o lixo deve ser colocado somente no horário da coleta, sempre em lixeira individual com tampa, ajudando a evitar sujeira nas ruas, mau cheiro e a ação de animais.
Algumas práticas Não são permitidas, como:
· Colocar o lixo fora do horário da coleta;
· Jogar lixo doméstico em lixeiras públicas;
· Descartar entulho, móveis velhos, eletrodomésticos ou objetos grandes nas ruas;
· Deixar sacos de lixo soltos em calçadas, esquinas ou áreas comuns.
A Prefeitura lembra "que jogar lixo de forma irregular é crime, conforme a lei municipal, e pode gerar multas de 1 a 4 salários mínimos, além de outras penalidades".
Os comerciantes estão recebendo adesivos de identificação para as lixeiras, o que ajuda na organização e na fiscalização. Quem não seguir as regras poderá ser notificado e multado.
Os horários da coleta de lixo podem ser consultados nos canais oficiais da Prefeitura, incluindo o link disponível na bio das redes sociais.
"Cuidar de Paraty é uma responsabilidade de todos. Com mais informação, organização e colaboração, a cidade fica mais limpa, agradável e saudável para moradores, comerciantes e visitantes".
