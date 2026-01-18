Inscrições on-line terminam segunda-feira 19Divulgação
Entre as principais mudanças da nova gestão para 2026 estão: a separação das turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e a implantação inédita da pré-matrícula on-line no município. A iniciativa trouxe mais agilidade ao processo, reduziu filas, evitou aglomerações e garantiu mais conforto e praticidade para pais e responsáveis.
Com o novo sistema, as famílias podem garantir a vaga do estudante para o ano letivo. Após o processo online, os responsáveis devem entregar a documentação nos polos presenciais organizados e divulgados pela Secretaria Municipal de Educação. A medida otimiza o trabalho das unidades escolares e facilita o acesso, especialmente para quem não consegue comparecer presencialmente em um primeiro momento.
De acordo com Andressa Bulhões, secretária escolar, o novo modelo beneficia tanto as escolas quanto os responsáveis.
O atendimento nos polos presenciais também foi bem avaliado pela população. Mães de estudantes que realizaram a matrícula nas unidades E.M. Parque da Mangueira, E.M.E.F. Pequenina Calixto e E.M. Casa da Criança relataram rapidez, organização e clareza nas informações.
-Fui muito bem atendida e, em poucos minutos, já saí com a vaga garantida - afirmou Alessandra Corrêa Leite, mãe de aluna do bairro Areal do Taquari.
Camila Guimarães, mãe de aluno do bairro Chácara, também elogiou o novo sistema.
Moradora do bairro da Mangueira, Jeniffer Aparecida aprovou o atendimento recebido.
A Secretaria Municipal de Educação informa que as matrículas para o Ensino Fundamental seguem abertas até segunda-feira (19). As famílias devem realizar a pré-matrícula on-line e, em seguida, concluir o processo presencialmente no polo de matrícula mais próximo.
A agente administrativa da Secretaria Central de Educação, Janille Rocha, reforça a importância de não deixar a matrícula para a última hora.
A Prefeitura de Paraty reafirma seu compromisso com a melhoria contínua da educação pública, investindo em soluções que ampliam o acesso, fortalecem a gestão educacional e garantem mais eficiência e qualidade no atendimento à população.
