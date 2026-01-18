Inscrições on-line terminam segunda-feira 19 - Divulgação

Inscrições on-line terminam segunda-feira 19Divulgação

Publicado 18/01/2026 13:53

Paraty - A Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria Municipal de Educação, apresenta os resultados positivos do novo modelo de matrículas da rede municipal de ensino, implantado com o objetivo de modernizar, organizar e tornar mais eficiente o atendimento à população. As inscrições vão até segunda-feira (19).



Entre as principais mudanças da nova gestão para 2026 estão: a separação das turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e a implantação inédita da pré-matrícula on-line no município. A iniciativa trouxe mais agilidade ao processo, reduziu filas, evitou aglomerações e garantiu mais conforto e praticidade para pais e responsáveis.



Com o novo sistema, as famílias podem garantir a vaga do estudante para o ano letivo. Após o processo online, os responsáveis devem entregar a documentação nos polos presenciais organizados e divulgados pela Secretaria Municipal de Educação. A medida otimiza o trabalho das unidades escolares e facilita o acesso, especialmente para quem não consegue comparecer presencialmente em um primeiro momento.



De acordo com Andressa Bulhões, secretária escolar, o novo modelo beneficia tanto as escolas quanto os responsáveis.

-A pré-matrícula on-line ajuda a evitar filas e aglomerações. Os pais conseguem garantir a vaga do filho e entregar a documentação depois, tornando todo o processo mais tranquilo e organizado - destacou.



O atendimento nos polos presenciais também foi bem avaliado pela população. Mães de estudantes que realizaram a matrícula nas unidades E.M. Parque da Mangueira, E.M.E.F. Pequenina Calixto e E.M. Casa da Criança relataram rapidez, organização e clareza nas informações.



-Fui muito bem atendida e, em poucos minutos, já saí com a vaga garantida - afirmou Alessandra Corrêa Leite, mãe de aluna do bairro Areal do Taquari.



Camila Guimarães, mãe de aluno do bairro Chácara, também elogiou o novo sistema.

-O processo foi rápido e fácil. Não enfrentei filas e meu filho já está matriculado - disse.



Moradora do bairro da Mangueira, Jeniffer Aparecida aprovou o atendimento recebido.

-Foi tudo muito prático e bem explicado. Consegui matricular meu filho na escola mais próxima de casa, como eu desejava. Saí muito satisfeita - relatou.



A Secretaria Municipal de Educação informa que as matrículas para o Ensino Fundamental seguem abertas até segunda-feira (19). As famílias devem realizar a pré-matrícula on-line e, em seguida, concluir o processo presencialmente no polo de matrícula mais próximo.



A agente administrativa da Secretaria Central de Educação, Janille Rocha, reforça a importância de não deixar a matrícula para a última hora.

-As matrículas ocorreram de forma tranquila em todos os polos. As aulas começam no dia 4 de fevereiro, por isso é fundamental que todos os alunos estejam matriculados para um bom início do ano letivo - ressaltou.



A Prefeitura de Paraty reafirma seu compromisso com a melhoria contínua da educação pública, investindo em soluções que ampliam o acesso, fortalecem a gestão educacional e garantem mais eficiência e qualidade no atendimento à população.