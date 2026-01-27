Prefeito e comunidade na assinatura para a construção do novo posto de saúde - Divulgação/Prefeitura de Paraty

Publicado 27/01/2026 17:08 | Atualizado 27/01/2026 17:12

Paraty - A Prefeitura de Paraty deu mais um passo importante para fortalecer a atenção básica em saúde no município. Na última sexta-feira (23), foi assinada a ordem de serviço que autoriza a construção do novo posto de saúde que atenderá as comunidades do Corisco, Corisquinho, Coriscão e Jacú. A iniciativa integra o Programa Mais Saúde, que tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde, levando atendimento de qualidade para mais perto da população, especialmente nas regiões mais distantes do centro da cidade.

O novo posto será construído no local da antiga escola do bairro, um prédio que permaneceu abandonado por décadas. O espaço, antes marcado pelo descaso, dará lugar a uma unidade de saúde essencial para oferecer mais cuidado, dignidade e qualidade de vida aos moradores daquela região. A construção do posto de saúde atende a uma demanda antiga da comunidade, fruto de diálogo, escuta e planejamento. Com a assinatura da ordem de serviço, o projeto começa a sair do papel e se transforma em ação concreta.

"A Prefeitura segue avançando com investimentos que fortalecem a rede municipal de saúde, reafirmando o compromisso de cuidar das pessoas e promover mais igualdade no acesso a serviços públicos essenciais em todo o município de Paraty".