Foragido da justiça - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 04/02/2026 13:38

Costa Verde- Pablo Miguel Rodrigues Ferreira, vulgo "Bigode", líder de uma facção que atua na costa verde, foi morto nesta quarta-feira,( 4), durante operação da polícia civil na comunidade da Ilha das Cobras, em Paraty. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE_CAP), em conjunto com 166ª DP (Angra) e 167ª DP (Paraty).

Segundo a polícia o suspeito foi localizado na casa da mãe e reagiu a voz de prisão, atirando contra os policiais que revidaram. Bigode não resistiu aos ferimentos e morreu. Outros três suspeitos foram presos na ação.

As investigações da polícia apontam que o traficante incentivava ataques contra agentes de segurança pública e tinha forte ligação com o homicídio do policial civil Élber, em setembro do ano passado, na presença do filho de 10 anos, ao sair da igreja, após um culto evangélico. Bigode comandava o tráfico de drogas no Morro da Glória, em Angra, centro da cidade e em Paraty.

Na ação os policiais prenderam outros três integrantes que estavam na companhia de bigode e apreenderam uma arma, entorpecentes e anabolizantes. Ainda de acordo com a polícia, o grupo atuava na costa verde de forma estruturada, com divisões de funções, monitoramento frequente de viaturas, apoio logístico e conexões com áreas dominadas por facções, entre elas no Complexo do Alemão.

Ainda de acordo com informações da polícia civil, as investigações começaram em junho do ano passado, quando um policial foi atacado por criminosos em frente a casa onde morava, em Paraty e logo após incendiaram o veículo usado no atentado.

Os três presos e o material apreendido com o bando foram encaminhados à DRE-CAP, que segue investigando o caso. O corpo do criminoso será encaminhado ao IML (Angra).