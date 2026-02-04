Foragido da justiça Divulgação/Disque Denúncia
Líder de facção criminosa na Costa Verde é morto em confronto com a Polícia Civil
Em Paraty. Durante operação conjunta da DRE-CAP e 166ª DP (Angra). Vulgo "Bigode" liderava o tráfico de drogas em Angra e Paraty. Ele é apontado como envolvido na morte do policial civil, em setembro na presença do filho ao sair da igreja no Balneário e de um ataque a outro agente em julho de 2025
Homem é preso no Taquari com mais de 2 kg de drogas
Policiais Militares estavam em patrulhamento no bairro. O suspeito tentou fugir mas foi cercado
Carro de família é atingido com a queda de uma árvore deixando quatro vítimas, uma fatal
Em Paraty, na tarde deste domingo (1º) quando a cidade foi atingida por um temporal
Carnamar 2026 promete colorir o mar de Paraty
Com folia, música e tradição. Neste ano com a participação dos blocos de rua da cidade
Paraty, sede do 9º Encontro Mulheres em Movimento
Nesta quarta-feira (28) das 15h às 17h, no Cine Mais
Paraty: bairro do Corisco vai ganhar novo posto de saúde
A construção da unidade vai atender a uma antiga reivindicação da comunidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.