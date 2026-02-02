Carro da família atingindo pelo arbusto que matou Aline - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 02/02/2026 12:03 | Atualizado 02/02/2026 12:29

Paraty - Uma árvore caiu sobre um carro de passeio, deixando três pessoas feridas e hospitalizadas e uma morta, depois de um temporal acompanhado de ventos intensos que atingiu Paraty, na costa verde, na tarde desse domingo (01). A tragédia foi registrada na estrada Paraty–Cunha, nas proximidades do Trevo Clube. As quatro pessoas atingidas são da mesma família: o casal identificados como Aline e Rafael, e os dois filhos, são moradores da cidade histórica.

O corpo de Bombeiros foi acionado. Aline não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O esposo e as crianças foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. A unidade ainda não atualizou o boletim médico com o estado de saúde dos atingidos. Até o momento uma vítima fatal confirmada.

O temporal atingiu a cidade, por volta das 17h, deixando Paraty totalmente sem energia elétrica, e outros pontos do município e Rio-Santos, além da Paraty- Cunha, com queda de árvores. O fornecimento de energia foi restabelecido de forma gradual a partir das 22h de ontem. Equipes da prefeitura, distribuidora de energia e da CCR (Motiva) estão nas ruas e rodovia desde as primeiras horas do ocorrido para normalizar a situação na cidade. Não há registro oficial de interrupção do trânsito, na manhã desta segunda-feira (2), na Rio-Santos, por conta da chuva de ontem.