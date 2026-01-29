Vai ter folia dia 8 de fevereiro no mar de Paraty, Carnamar 2026 - Divulgação

Publicado 29/01/2026 10:58

Paraty - Mais uma edição do maior carnaval na cidade da costa verde, o Carnamar 2026 de Paraty, evento que transforma a baía da cidade histórica em um dos cenários mais animados da festa popular brasileira. O evento será realizado no dia 8 de fevereiro.

Escunas, baleeiras e traineiras vão tomar conta do mar, criando um espetáculo de cores, alegria e criatividade.

Com tema livre para a decoração, os participantes poderão abusar da imaginação nos enfeites, fantasias e na ornamentação das embarcações.

Como já é tradição, haverá premiação para a embarcação mais enfeitada, criativa e animada. Neste ano, o Carnamar traz uma novidade especial: a volta da participação de todos os blocos carnavalescos, que levarão música, tradição e muita energia para a baía de Paraty, animando o público do início ao fim.

O Carnamar é um evento gratuito, com concentração no período da manhã, e representa uma excelente oportunidade para moradores e turistas vivenciarem o carnaval em um cenário diferente das tradicionais folias que se vê pelas ruas.

Consolidado no calendário turístico e cultural do município, o evento já se tornou uma marca do verão paratiense, reunindo diversão, cultura popular e beleza natural.

A festa abre oficialmente a programação dos festejos de carnaval em Paraty.

Não fique de fora dessa verdadeira celebração no mar, que une alegria, tradição e o charme único da cidade histórica embalando a festa da folia.