Vai ter folia dia 8 de fevereiro no mar de Paraty, Carnamar 2026Divulgação
Carnamar 2026 promete colorir o mar de Paraty
Com folia, música e tradição. Neste ano com a participação dos blocos de rua da cidade
Paraty, sede do 9º Encontro Mulheres em Movimento
Nesta quarta-feira (28) das 15h às 17h, no Cine Mais
Paraty: bairro do Corisco vai ganhar novo posto de saúde
A construção da unidade vai atender a uma antiga reivindicação da comunidade
Prefeitura de Paraty lança o Programa Cidade Limpa
Nova regra proíbe descarte irregular de lixo doméstico e entulhos nas ruas da cidade. O horário de coleta deve ser respeitado pelos moradores para não resultar em multa
Pré-matrícula na rede municipal de Paraty termina segunda-feira
Totalmente on-line. Iniciativa organiza atendimento e zera filas na rede municipal de ensino
Facção criminosa delimita área de atuação em praias e trilhas de Paraty
Com cobrança de taxa para quem quer usufruir das belezas que a cidade oferece aos moradores e visitantes. A denúncia foi encaminhada por pessoas ligadas ao turismo às autoridades da cidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.