Material apreendido pela PM no TaquariDivulgação/PM
Homem é preso no Taquari com mais de 2 kg de drogas
Policiais Militares estavam em patrulhamento no bairro. O suspeito tentou fugir mas foi cercado
Carro de família é atingido com a queda de uma árvore deixando quatro vítimas, uma fatal
Em Paraty, na tarde deste domingo (1º) quando a cidade foi atingida por um temporal
Carnamar 2026 promete colorir o mar de Paraty
Com folia, música e tradição. Neste ano com a participação dos blocos de rua da cidade
Paraty, sede do 9º Encontro Mulheres em Movimento
Nesta quarta-feira (28) das 15h às 17h, no Cine Mais
Paraty: bairro do Corisco vai ganhar novo posto de saúde
A construção da unidade vai atender a uma antiga reivindicação da comunidade
Prefeitura de Paraty lança o Programa Cidade Limpa
Nova regra proíbe descarte irregular de lixo doméstico e entulhos nas ruas da cidade. O horário de coleta deve ser respeitado pelos moradores para não resultar em multa
