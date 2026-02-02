Material apreendido pela PM no Taquari - Divulgação/PM

Material apreendido pela PM no TaquariDivulgação/PM

Publicado 02/02/2026 12:27

Paraty - Um homem, de 29 anos, foi preso com mais de 2 kg de drogas em Paraty, na costa verde. A prisão aconteceu no bairro Taquari, na noite dessa quinta-feira (29).

A ação aconteceu durante a patrulha da PM no bairro. O suspeito ao avistar a viatura, tentou fugir, mas foi cercado pelos agentes. Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, foram apreendidos um tablete de skank, um tablete de cocaína, uma balança de precisão, 10 trouxinhas de erva seca prensada e 15 sacolés de cocaína.

O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à 167ª DP, e vai responder por tráfico e por associação ao tráfico de drogas.