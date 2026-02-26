Drogas apreendidas no Condado - Divulgação/PM

Drogas apreendidas no CondadoDivulgação/PM

Publicado 26/02/2026 11:31

Paraty - Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram apreendidos, ontem (25), na comunidade do Condado, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, em Paraty, na costa verde. Grande quantidade de drogas foi encontrada, durante a ação, pela Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar, após receber denúncias sobre a atuação dos menores na comunidade, os agentes foram ao local e capturaram os suspeitos, que tentaram fugir ao perceberem a aproximação das equipes, mas foram alcançados. Com eles, os policiais apreenderam entorpecentes, dinheiro e material de comunicação.

Foram apreendidos 240 pinos e 20 pacotes de cocaína, 10 tiras de maconha, um rádio transmissor, uma mochila e R$ 30 em espécie.

As apreensões foram encaminhadas à 167ª DP. A dupla foi autuada por fato análogo ao tráfico e associação para o tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.

