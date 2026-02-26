Drogas apreendidas no CondadoDivulgação/PM
Homem de 62 anos que teve o carro arrastado pela correnteza foi encontrado sem vida em Paraty
Ele teria arriscado atravessar a ponte durante o temporal de domingo. O corpo foi localizado pelos bombeiros na madrugada dessa segunda-feira (23)
Temporal atinge Paraty e provoca alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos
Além de interdição na rodovia Rio-Santos. Bombeiros e Defesa Civil, procuram um carro, com uma família que teria desaparecido, neste domingo (22) quando passava por uma ponte por cima da cachoeira
Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Paraty
No bairro Saco do Mamanguá, com o apoio da Marinha do Brasil
Turistas caem na folia em Paraty
A cidade abre alas para o carnaval da Paz, com desfiles de blocos arrastando uma multidão pelas ruas do centro histórico. O tradicional bloco da Lama atrai turistas do mundo inteiro
Paraty reúne Carnaval, história, cultura e natureza em um dos cenários mais deslumbrantes do país
A cidade já está lotada e pronta para receber os turistas que pretendem cair na folia ou simplesmente descansar em um dos locais paradisíacos da Costa Verde
