Chuva causa estragos em Paraty - Divulgação Rede Social

Chuva causa estragos em ParatyDivulgação Rede Social

Publicado 23/02/2026 00:14

Paraty- O temporal que atingiu a cidade de Paraty, na costa verde, na noite de sábado (21) e domingo (22) provocou alagamentos, quedas de árvores, deslizamentos de terra em diferentes pontos do município e interdição da rodovia Rio-Santos. O índice pluviométrico foi de 100 mm em aproximadamente 3h de chuva forte.

Equipes de resgate procuram por carro que teria sumido durante passagem por uma ponte em cima de cachoeira Divulgação/Rede social

Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram acionados por populares por volta das 22h40 deste domingo (22) na comunidade do Coqueiro, na divisa com o Quilombo do Campinho. Segundo informações durante o temporal, um veículo que levava uma família teria sumido durante a travessia por uma ponte sobre a cachoeira. A informações de populares é que o veículo teria sido levado pela correnteza.

Alagamentos e quedas de árvores pelo município Divulgação/Rede Social





A orientação da Defesa Civil é que moradores de áreas próximas a rios, encostas ou alagamentos devem procurar abrigo na Escola do Patrimônio, que está aberta. A orientação da Defesa Civil é que moradores de áreas próximas a rios, encostas ou alagamentos devem procurar abrigo na Escola do Patrimônio, que está aberta.

Taquari bairro mais afetado com temporal de sábado (21)



Segundo a Defesa Civil, a primeira ocorrência se deu às 20h15, no Sertão do Taquari, onde houve inundação e a queda de um poste. O bairro foi o mais afetado até o momento, com necessidade de vistoria da equipe de assistência social.



Ainda de acordo com o órgão, na rodovia Rio-Santos, houve a queda de 14 árvores em trechos que passam pelos bairros Várzea, Praia Grande, Graúna, Rio Pequeno, Barra Grande e Tarituba. Em Laranjeiras, houve a queda de uma árvore, na estrada Paraty–Cunha foram registradas dez quedas. Ao todo, o município soma 25 ocorrências de árvores derrubadas pelo a forte chuva.





Também houve registro de deslizamento de terra na rodovia, antes da localidade da Graúna, provocando a interdição total da pista nos dois sentidos. O trecho foi liberado após a limpeza da via com uma retroescavadeira. Outros deslizamentos foram identificados no bairro Graúna e na estrada do Carrasquinho.

Até o último balanço, divulgado na madrugada deste domingo (22), não havia informações sobre feridos.



A equipe segue monitorando as áreas de risco e orienta a população a evitar deslocamentos desnecessários enquanto persistirem as condições climáticas adversas.