Chuva causa estragos em ParatyDivulgação Rede Social
A orientação da Defesa Civil é que moradores de áreas próximas a rios, encostas ou alagamentos devem procurar abrigo na Escola do Patrimônio, que está aberta.
Segundo a Defesa Civil, a primeira ocorrência se deu às 20h15, no Sertão do Taquari, onde houve inundação e a queda de um poste. O bairro foi o mais afetado até o momento, com necessidade de vistoria da equipe de assistência social.
Ainda de acordo com o órgão, na rodovia Rio-Santos, houve a queda de 14 árvores em trechos que passam pelos bairros Várzea, Praia Grande, Graúna, Rio Pequeno, Barra Grande e Tarituba. Em Laranjeiras, houve a queda de uma árvore, na estrada Paraty–Cunha foram registradas dez quedas. Ao todo, o município soma 25 ocorrências de árvores derrubadas pelo a forte chuva.
Também houve registro de deslizamento de terra na rodovia, antes da localidade da Graúna, provocando a interdição total da pista nos dois sentidos. O trecho foi liberado após a limpeza da via com uma retroescavadeira. Outros deslizamentos foram identificados no bairro Graúna e na estrada do Carrasquinho.
Até o último balanço, divulgado na madrugada deste domingo (22), não havia informações sobre feridos.
A equipe segue monitorando as áreas de risco e orienta a população a evitar deslocamentos desnecessários enquanto persistirem as condições climáticas adversas.
Temporal atinge Paraty e provoca alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos
Além de interdição na rodovia Rio-Santos. Bombeiros e Defesa Civil, procuram um carro, com uma família que teria desaparecido, neste domingo (22) quando passava por uma ponte por cima da cachoeira
Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Paraty
No bairro Saco do Mamanguá, com o apoio da Marinha do Brasil
Turistas caem na folia em Paraty
A cidade abre alas para o carnaval da Paz, com desfiles de blocos arrastando uma multidão pelas ruas do centro histórico. O tradicional bloco da Lama atrai turistas do mundo inteiro
Paraty reúne Carnaval, história, cultura e natureza em um dos cenários mais deslumbrantes do país
A cidade já está lotada e pronta para receber os turistas que pretendem cair na folia ou simplesmente descansar em um dos locais paradisíacos da Costa Verde
Prefeitura entrega nova UBS à comunidade do Mamanguá
A Unidade Básica de Saúde fortalece o atendimento e amplia o cuidado com a população costeira de Paraty
Temporal atinge Paraty e causa deslizamento de terra interditando o acesso à Trindade
Segundo a Defesa Civil Municipal não há registro de vítimas, nem desabrigados e nem desalojados. A cidade segue monitorada pelos agentes, avaliação de um geólogo e funcionários da secretaria de Obras e Assistência Social nas áreas afetadas
Líder de facção criminosa na Costa Verde é morto em confronto com a Polícia Civil
Em Paraty. Durante operação conjunta da DRE-CAP e 166ª DP (Angra). Vulgo "Bigode" liderava o tráfico de drogas em Angra e Paraty. Ele é apontado como envolvido na morte do policial civil, em setembro na presença do filho ao sair da igreja no Balneário e de um ataque a outro agente em julho de 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.