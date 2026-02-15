Bloco da Lama tradição em ParatyDivulgação/rede social
* 17h – Bloco Arrastão do Jabaquara
Segunda – 16/02
* 17h – Maracatu Tira o Mofo
Terça – 17/02
* 15h – Concentração Arrastão do Jabaquara
* 17h – Arrastão do Jabaquara
Carnaval nos bairros e comunidades
Além do Centro Histórico, o Carnaval de Paraty 2026 chega a bairros e distritos, ampliando a descentralização da festa.
Trindade
* 13/02 – 18h DJ Ferrari | 19h Samba dos Amigos
* 14/02 – 19h DJ Matheus Mello | 20h Batucador Maluco
* 15/02 – 19h DJ Marino | 20h Bloco Afro do Campinho
* 16/02 – 19h DJ Borel | 20h Arrastão do Jabaquara
* 17/02 – 19h DJ Vinicius
* 13/02 – 18h DJ Vinicius
* 14/02 – 18h DJ Ferrari
* 15/02 – 18h DJ Borel | 20h Igor Yamas
* 16/02 – 18h DJ Matheus Mello | 20h Marcio Nobre e Banda | 22h Dyego Rezende
* 17/02 – 18h DJ Matheus Mello
A programação também contempla comunidades como Tarituba e Quilombo do Campinho, reforçando o compromisso com a valorização cultural local e a diversidade das manifestações populares no Carnaval de Paraty.
Turistas caem na folia em Paraty
A cidade abre alas para o carnaval da Paz, com desfiles de blocos arrastando uma multidão pelas ruas do centro histórico. O tradicional bloco da Lama atrai turistas do mundo inteiro
Paraty reúne Carnaval, história, cultura e natureza em um dos cenários mais deslumbrantes do país
A cidade já está lotada e pronta para receber os turistas que pretendem cair na folia ou simplesmente descansar em um dos locais paradisíacos da Costa Verde
Prefeitura entrega nova UBS à comunidade do Mamanguá
A Unidade Básica de Saúde fortalece o atendimento e amplia o cuidado com a população costeira de Paraty
Temporal atinge Paraty e causa deslizamento de terra interditando o acesso à Trindade
Segundo a Defesa Civil Municipal não há registro de vítimas, nem desabrigados e nem desalojados. A cidade segue monitorada pelos agentes, avaliação de um geólogo e funcionários da secretaria de Obras e Assistência Social nas áreas afetadas
Líder de facção criminosa na Costa Verde é morto em confronto com a Polícia Civil
Em Paraty. Durante operação conjunta da DRE-CAP e 166ª DP (Angra). Vulgo "Bigode" liderava o tráfico de drogas em Angra e Paraty. Ele é apontado como envolvido na morte do policial civil, em setembro na presença do filho ao sair da igreja no Balneário e de um ataque a outro agente em julho de 2025
Homem é preso no Taquari com mais de 2 kg de drogas
Policiais Militares estavam em patrulhamento no bairro. O suspeito tentou fugir mas foi cercado
