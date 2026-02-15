Bloco da Lama tradição em Paraty - Divulgação/rede social

Bloco da Lama tradição em ParatyDivulgação/rede social

Publicado 15/02/2026 21:06

Paraty - Segurança presente já deixa os turistas bem à vontade para cair na folia e desfrutar da maior festa popular brasileira, em Paraty, na costa verde. Viaturas com policiais acompanham o trajeto dos blocos que têm arrastado uma multidão pelas ruas da cidade. O Bloco da Lama atrai turistas do mundo inteiro.

Foliões afundam na lama Divulgação/rede social

Uma das atrações é o Bloco da Lama, que tem como regra aos participantes um banho de lama, na Praia do Jabaquara, ponto de concentração antes de desfilar pelas ruas da cidade, tradicionalmente no sábado de Carnaval. A maioria dos foliões é turista que não tem receio de afundar na lama. O bloco tem cara de seres quase pré-históricos que desfilam esbanjando alegria e espantando os maus fluídos.

Foliões lotam os blocos e levam alegria pelas ruas da cidade histórica Divulgação/rede social

Existente desde 1986, o Bloco da Lama, só vem crescendo de público de carnaval em carnaval. Por conta disso a Prefeitura e o setor de Turismo têm se empenhado em campanhas e distribuído folhetos informativos sobre a importância de não sujar paredes do centro histórico, carros ou pessoas durante o percurso, ajudando a preservar a tradição.

Centro histórico vive a maior festa popular brasileira Divulgação/rede social

E o carnaval da Paz prossegue em Paraty confira a programação:

Bloco Tira o Mofo Divulgação/rede social

Domingo – 15/02

* 15h – Concentração Bloco Arrastão do Jabaquara

* 17h – Bloco Arrastão do Jabaquara



Segunda – 16/02

* 17h – Maracatu Tira o Mofo



Terça – 17/02

* 15h – Concentração Arrastão do Jabaquara

* 17h – Arrastão do Jabaquara



Carnaval nos bairros e comunidades

Além do Centro Histórico, o Carnaval de Paraty 2026 chega a bairros e distritos, ampliando a descentralização da festa.



Trindade

* 13/02 – 18h DJ Ferrari | 19h Samba dos Amigos

* 14/02 – 19h DJ Matheus Mello | 20h Batucador Maluco

* 15/02 – 19h DJ Marino | 20h Bloco Afro do Campinho

* 16/02 – 19h DJ Borel | 20h Arrastão do Jabaquara

* 17/02 – 19h DJ Vinicius

Prainha

* 13/02 – 18h DJ Vinicius

* 14/02 – 18h DJ Ferrari

* 15/02 – 18h DJ Borel | 20h Igor Yamas

* 16/02 – 18h DJ Matheus Mello | 20h Marcio Nobre e Banda | 22h Dyego Rezende

* 17/02 – 18h DJ Matheus Mello



A programação também contempla comunidades como Tarituba e Quilombo do Campinho, reforçando o compromisso com a valorização cultural local e a diversidade das manifestações populares no Carnaval de Paraty.

Ônibus extras

E na volta pra casa tem ônibus extras, confira os horários:

Horários dos ônibus extras Divulgação/rede social