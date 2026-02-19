O homem foi levado para delegacia onde a ocorrência foi registrada - Divulgação/Rede Social

Publicado 19/02/2026 23:17 | Atualizado 19/02/2026 23:28

Paraty - Um homem foi preso nessa quarta-feira, (18), por estupro de vulnerável, pela Polícia Civil, em Paraty, na costa verde. A prisão aconteceu no bairro Saco do Mamanguá e teve o apoio da Marinha do Brasil. Segundo a Polícia a ação se deu após denúncia feita na unidade policial. As investigações apontaram que o suspeito teria abusado sexualmente de uma menor de idade. Um mandado de prisão foi expedido em nome do acusado pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito foi localizado no bairro Saco do Mamanguá. A Polícia Civil informou ainda que a Marinha do Brasil forneceu uma embarcação para que os agentes pudessem chegar até a comunidade, onde o homem estava. O mandado de prisão foi efetuado e o acusado do crime, que não teve o nome revelado, encaminhado para 167ª DP (Paraty), onde está à disposição da Justiça.

