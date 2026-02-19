O homem foi levado para delegacia onde a ocorrência foi registradaDivulgação/Rede Social
Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Paraty
No bairro Saco do Mamanguá, com o apoio da Marinha do Brasil
Turistas caem na folia em Paraty
A cidade abre alas para o carnaval da Paz, com desfiles de blocos arrastando uma multidão pelas ruas do centro histórico. O tradicional bloco da Lama atrai turistas do mundo inteiro
Paraty reúne Carnaval, história, cultura e natureza em um dos cenários mais deslumbrantes do país
A cidade já está lotada e pronta para receber os turistas que pretendem cair na folia ou simplesmente descansar em um dos locais paradisíacos da Costa Verde
Prefeitura entrega nova UBS à comunidade do Mamanguá
A Unidade Básica de Saúde fortalece o atendimento e amplia o cuidado com a população costeira de Paraty
Temporal atinge Paraty e causa deslizamento de terra interditando o acesso à Trindade
Segundo a Defesa Civil Municipal não há registro de vítimas, nem desabrigados e nem desalojados. A cidade segue monitorada pelos agentes, avaliação de um geólogo e funcionários da secretaria de Obras e Assistência Social nas áreas afetadas
Líder de facção criminosa na Costa Verde é morto em confronto com a Polícia Civil
Em Paraty. Durante operação conjunta da DRE-CAP e 166ª DP (Angra). Vulgo "Bigode" liderava o tráfico de drogas em Angra e Paraty. Ele é apontado como envolvido na morte do policial civil, em setembro na presença do filho ao sair da igreja no Balneário e de um ataque a outro agente em julho de 2025
