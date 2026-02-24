Carro arrastado pela correnteza durante temporal de domingo em Paraty - Divulgação/Defesa Civil

Carro arrastado pela correnteza durante temporal de domingo em ParatyDivulgação/Defesa Civil

Publicado 24/02/2026 00:20 | Atualizado 24/02/2026 08:08

Paraty - Homens do Corpo de Bombeiros conseguiram localizar o corpo do homem (62) que morreu após o carro em que estava ser arrastado pela correnteza na noite de domingo (22), após um temporal que atingiu a cidade de Paraty, na costa verde. O caso aconteceu por volta das 22h, na região de Coqueiros, como registrado pelo O Dia. A vítima identificada como Zé Fernandes, segundo moradores trabalhava de caseiro no condomínio Laranjeiras. Ele estava sozinho no carro no momento do incidente.

Zé Fernandes morto após o carro ser levado pela correnteza Divulgação/Reprodução Rede Social



Segundo a Defesa Civil, o motorista tentou atravessar uma ponte quando a força da água levou o veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram as buscas ainda durante a noite. O corpo só foi localizado por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (23). Segundo a Defesa Civil, o motorista tentou atravessar uma ponte quando a força da água levou o veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram as buscas ainda durante a noite. O corpo só foi localizado por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (23).

Ocorrência



Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram acionados por populares por volta das 22h40 deste domingo (22) na comunidade do Coqueiro, na divisa com o Quilombo do Campinho. Segundo informações durante o temporal, um veículo que levava uma família teria sumido durante a travessia por uma ponte sobre a cachoeira. A informação de populares é que o veículo teria sido levado pela correnteza. O que de fato aconteceu, porém ele estava sozinho no veículo.











