Carro arrastado pela correnteza durante temporal de domingo em ParatyDivulgação/Defesa Civil
Segundo a Defesa Civil, o motorista tentou atravessar uma ponte quando a força da água levou o veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram as buscas ainda durante a noite. O corpo só foi localizado por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (23).
Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram acionados por populares por volta das 22h40 deste domingo (22) na comunidade do Coqueiro, na divisa com o Quilombo do Campinho. Segundo informações durante o temporal, um veículo que levava uma família teria sumido durante a travessia por uma ponte sobre a cachoeira. A informação de populares é que o veículo teria sido levado pela correnteza. O que de fato aconteceu, porém ele estava sozinho no veículo.
Homem de 62 anos que teve o carro arrastado pela correnteza foi encontrado sem vida em Paraty
Ele teria arriscado atravessar a ponte durante o temporal de domingo. O corpo foi localizado pelos bombeiros na madrugada dessa segunda-feira (23)
