Aulas acontecem no Sesc Cocotá - Divulgação

Publicado 27/02/2026 08:58

Rio - A Biblioteca Euclides da Cunha, que fica no Sesc Cocotá, na Ilha do Governador, abriu inscrições para cursos e oficinas gratuitas, que começam a partir de março. Entre as opções oferecidas estão: artesanato, escrita criativa, violão, teatro, fotografia, inglês e letramento digital, com foco especial em pessoas idosas.

As atividades são voltadas ao público em geral e incluem oficinas de uso de celular e computador, que ensinam desde funções básicas até orientações para evitar golpes virtuais. O objetivo é promover autonomia e segurança no ambiente digital, principalmente entre pessoas com mais de 60 anos.

A programação também conta com oficina de biscuit inspirada em personagens da literatura, curso de escrita criativa, aulas de violão em níveis básico e intermediário, iniciação ao teatro para jovens de 14 a 17 anos, inglês com foco na empregabilidade e fotografia utilizando dispositivos móveis, como o celular.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na unidade, até o preenchimento das vagas. Para participar, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

O Sesc fica na Praia de Cocotá, 82. A unidade funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados e feriados, das 9h às 18h.

Confira os cursos e oficinas disponíveis:

Miniaturas literárias em biscuit

De 3 de março a 28 de abril | Terças, das 10h às 12h e das 14h às 16h

Escrita criativa

De 11 de março a 27 de maio | Quartas, das 18h às 20h

Violão (básico)

De 11 de março a 9 de dezembro | Quartas, das 10h às 12h

Violão (intermediário)

De 11 de março a 9 de dezembro | Quartas, das 14h às 16h

Iniciação ao teatro (14 a 17 anos)

De 12 de março a 10 de dezembro | Quintas, das 15h às 17h

Uso de computador – 60+

De 5 de março a 28 de maio | Quintas, das 10h às 12h (iniciante) e das 14h às 16h (avançado)

Smartphone descomplicado – 60+

De 13 de março a 5 de junho | Sextas, das 10h às 12h e das 14h às 16h

Inglês para empregabilidade

De 12 a 26 de março | Quintas, das 15h às 16h

Fotografia com dispositivos móveis

De 14 de março a 6 de junho | Sábados, das 9h às 12h