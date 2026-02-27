Árvore caiu na Rua Sílvio Romero e atingiu carros estacionados - Carlos Eliais

Árvore caiu na Rua Sílvio Romero e atingiu carros estacionadosCarlos Eliais

Publicado 27/02/2026 11:33

Rio - Uma árvore de grande porte caiu e atingiu pelo menos três carros, entre eles um táxi, na Rua Sílvio Romero, altura da Rua Riachuelo, na Lapa, na Região Central, durante as fortes chuvas da madrugada desta sexta-feira (27). Ao DIA, moradores revelaram o susto com o barulho da queda e medo de novos acidentes.

fotogaleria



De acordo com a monitora de rota escolar Marina Oliveira, 26 anos, a situação já era uma tragédia anunciada.



"A árvore que caiu, a gente já sabia que estava condenada, tem uma em frente a minha casa e uma outra mais acima que também está condenada. Então assim, já é algo que a gente já vem ligando para 1746, a gente já entrou em contato com a Defesa Civil, com a Light pra eles virem aqui e desligarem a luz para eles cortarem, mas nunca vem ninguém", contou.



Mariana revelou que chegou a acordar com o barulho, mas não imaginava tamanho estrago. "Eu estava dormindo e eu escutei um barulho de algo quebrando, mas na hora eu não imaginei que tinha sido uma árvore. Eu achei que fosse algum caminhão passando ou algo do tipo. Só que outras pessoas ouviram um barulho maior. Eu moro logo na esquina do lado de onde caiu. Aqui é uma rua cheia de árvores", acrescentou.



Segundo a monitora, muitas pessoas em situação de rua, e alguns estudantes que frequentam um bar na região, urinam com frequência nas árvores, prejudicando a conservação.



"Não é culpa da gestão do bar, porque eles oferecem banheiro. Mas vira e mexe aqui tem um evento, que acontece há anos, de estudantes de medicina. Então, o que acontece é que eles não usam o banheiro do estabelecimento, usam as árvores, e a urina é ácida, a acidez já estava correndo as raízes", explicou.



A moradora também demonstrou receio com novas quedas. “Pelo menos eu e outro morador aqui do lado, estamos muito preocupados, porque essa árvore aqui em frente a nossa casa pode ser a próxima, porque ela tá totalmente inclinada e já tá levantando a calçada. E tem uma mais acima, que já tá balançando”, finalizou.



O chaveiro João Alves, 48 anos, concordou com a vizinha e frisou que o problema se estende há anos. "Toda semana acontece alguma coisa, pelo menos uma vez da semana cai um galho, cai um, ou pega fogo nos poste. Tem um monte de apartamento vazio, de gente que já tá saindo porque não aguenta mais essa batalha. Eu sou mais um que já tô saindo do prédio por causa disso", relatou.



"A equipe fará uma vistoria nas outras árvores do entorno, com engenheiro florestal, para avaliar a necessidade de algum outro tipo de manejo", disse em comunicado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado segue em alerta vermelho, com grande perigo de temporal para sexta-feira (27)