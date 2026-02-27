Agentes encontraram 125 pés de cannabis sativa no endereço - Divulgação / Segov

Publicado 27/02/2026 11:27

Rio - Uma plantação ilegal de maconha foi descoberta na Vila Progresso, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na tarde desta quinta-feira (26), após denúncia anônima. O dono do plantio acabou preso em flagrante.

Segundo a Secretaria de Estado do Rio, equipes do Segurança Presente de Niterói e da

Delegacia de Repressão a Entorpecentes foram até um imóvel na Estrada do Muriqui Pequeno. No local, encontraram 125 pés de cannabis sativa, além de 12 painéis de luz para crescimento das plantas, avaliados em cerca de R$ 60 mil, e diversos materiais usados no preparo da droga.

No terraço da residência, os policiais também identificaram a estrutura de um laboratório destinado ao cultivo e manuseio da substância.

A proprietária do imóvel chegou a receber voz de prisão. No entanto, posteriormente, o marido se apresentou na Cidade da Polícia e assumiu ser o responsável pelo plantio.

O caso segue sob investigação para contabilização detalhada do material e identificação de todos os responsáveis. O homem permanece preso à disposição da Justiça.