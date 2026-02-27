Rio deve ter fim de semana de chuvas intensas - Carlos Elias / Arquivo / Agência O Dia

Rio deve ter fim de semana de chuvas intensasCarlos Elias / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 27/02/2026 11:05

Rio - A Marinha do Brasil alertou, nesta quinta-feira (26), para uma possível formação de um ciclone subtropical em alto-mar, a cerca de 600 quilômetros da costa de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A corporação aponta que o fenômeno pode causar ventos de até 75 Km/h até a noite de sábado (28).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que auxilia no monitoramento do ciclone, o sistema de baixa pressão e uma frente fria que passa pelo Sul do Brasil organizam um corredor de vento na região Sudeste. Com isso, há risco de chuvas intensas durante o fim de semana.

Ainda na noite de quinta-feira, um temporal causou uma série de estragos no Rio . Houve registro de alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos. Na região de Vila Isabel, Zona Norte, moradores chegaram a ficar sem energia por causa de danos fiação.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado segue em alerta vermelho, com grande perigo de chuvas intensas.