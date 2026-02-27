Restaurante social fecha na Lapa após dez anosCarlos Elias / Agência O Dia
Durante o dia, o local funcionava como restaurante-escola, com refeições a preços acessíveis. À noite, o espaço oferecia jantares gratuitos para pessoas em situação de rua ou insegurança alimentar. O modelo permitia que a renda dos almoços ajudasse a financiar as refeições solidárias.
A iniciativa era ligada à ONG Gastromotiva, em parceria com o chef italiano Massimo Bottura. Mais de 450 chefs passaram pela cozinha do espaço, incluindo nomes premiados internacionalmente. O projeto também contou com a atuação de cerca de 23 mil voluntários.
Nas redes sociais, o encerramento gerou repercussão entre apoiadores. “Minha gratidão por todo o trabalho solidário que realizamos e tristeza pelo fechamento de um lugar com tantas histórias de transformação”, escreveu Eloisa Aquino, embaixadora da Gastromotiva.
A empresária Katia Barbosa, dona de diversos restaurantes premiados na cidade, também comentou. “O Refettorio é daqueles lugares que fazem a gente acreditar na comida como ferramenta de transformação”, publicou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.