Restaurante social fecha na Lapa após dez anosCarlos Elias / Agência O Dia

Publicado 27/02/2026 13:33

O restaurante social Refettorio Gastromotiva anunciou nesta quinta-feira (26) que encerrou as atividades na Lapa, após dez anos de funcionamento. O espaço, que ficava na Rua da Lapa, na Região Central, fechou as portas devido ao fim do prazo de cessão do terreno, que é da prefeitura.

Durante o dia, o local funcionava como restaurante-escola, com refeições a preços acessíveis. À noite, o espaço oferecia jantares gratuitos para pessoas em situação de rua ou insegurança alimentar. O modelo permitia que a renda dos almoços ajudasse a financiar as refeições solidárias. Durante o dia, o local funcionava como restaurante-escola, com refeições a preços acessíveis. À noite, o espaço oferecia jantares gratuitos para pessoas em situação de rua ou insegurança alimentar. O modelo permitia que a renda dos almoços ajudasse a financiar as refeições solidárias.

O Refettorio também atuava no combate ao desperdício de alimentos. Ao todo, cerca de 350 toneladas de alimentos próprios para consumo, mas descartados por critérios estéticos, foram reaproveitadas ao longo dos anos.



A iniciativa era ligada à ONG Gastromotiva, em parceria com o chef italiano Massimo Bottura. Mais de 450 chefs passaram pela cozinha do espaço, incluindo nomes premiados internacionalmente. O projeto também contou com a atuação de cerca de 23 mil voluntários.



Nas redes sociais, o encerramento gerou repercussão entre apoiadores. “Minha gratidão por todo o trabalho solidário que realizamos e tristeza pelo fechamento de um lugar com tantas histórias de transformação”, escreveu Eloisa Aquino, embaixadora da Gastromotiva.



A empresária Katia Barbosa, dona de diversos restaurantes premiados na cidade, também comentou. “O Refettorio é daqueles lugares que fazem a gente acreditar na comida como ferramenta de transformação”, publicou.



Inaugurado em 2016, o projeto unia gastronomia, capacitação profissional e distribuição de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao longo desse período, mais de 3 milhões de refeições foram servidas, com impacto direto em cerca de 169 mil pessoas, segundo a organização responsável.

* Reportagem do estagiário Guilherme Domingues, sob supervisão de Raphael Perucci