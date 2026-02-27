Chuva em Santa Cruz teve acumulado de 94,2 mm e deixou o Lote 2 alagado - Érica Martin/Agência O Dia

Chuva em Santa Cruz teve acumulado de 94,2 mm e deixou o Lote 2 alagadoÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 27/02/2026 14:04

Rio - Moradores ficaram ilhados em diversas ruas de Santa Cruz, Guaratiba e Campo Grande, na Zona Oeste, devido às fortes chuvas que atingiram o estado desde a noite desta quinta-feira (26). A água invadiu várias casas e algumas pessoas chegaram a ser resgatadas de barcos pelos Bombeiros e por vizinhos.

Confira fotos de como ficou o Lote 2 após a chuva que começou nesta quinta (26):

Nesta sexta-feira (27), a população ainda tenta lidar com os estragos em meio ao medo de novas chuvas, já que o estado permanece em alerta vermelho, com previsão de mais temporais.



Segundo o Centro de Operações Rio, os maiores acumulados de 18h30 de quinta-feira (26) até 5h de sexta (27) foram em: Campo Grande (101,8 mm) e Santa Cruz (94,2 mm), na Zona Oeste; Jardim Botânico, Zona Sul (89,2 mm); Guaratiba, Zona Oeste (89,0 mm); e Alto da Boa Vista, Zona Norte (87,8 mm).



Em Santa Cruz, famílias das comunidades de Rollas, Pedrinhas e Dreno perderam tudo. De acordo com o prefeito Eduardo Paes (PSD), o bairro concentrou os principais problemas da cidade em relação às chuvas.

Ainda em Santa Cruz, sete escolas tiveram que suspender as aulas. Equipes de manutenção já foram chamadas para fazer a limpeza. As aulas serão retomadas na segunda-feira (2).



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, equipes de Atenção Primária estão atendendo a população afetada pelas chuvas em um ponto de apoio no CIEP 1º de maio, em Santa Cruz, com consulta médica, vacinação, distribuição de hipoclorito e aferição de pressão. Agentes da Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos Associados aos Desastres Naturais também estão no local realizando monitoramento ambiental e epidemiológico para mitigação de riscos à saúde.



Apesar disso, não houve impacto no funcionamento das demais clínicas da família nesta manhã. As unidades operam normalmente, sem prejuízo ao atendimento.



Em Guaratiba, um campo de futebol ficou alagado. A água quase encobriu as traves. Na parte da manhã, diversos locais ainda estavam alagados, com a situação crítica.



Em Campo Grande, o temporal também castigou várias ruas. Segundo a prefeitura, houve alagamento em algumas unidades durante a madrugada, mas graças à rápida ação da equipe de limpeza para escoar a água e sanitizar os espaços, as unidades estão funcionando normalmente nesta manhã.



Nos locais, equipes da Subprefeitura Zona Oeste III atuam acompanhando os pontos críticos, e também prestam apoio nos bairros de Santa Cruz e Guaratiba.



