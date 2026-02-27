Desabamento aconteceu no Restaurante da Hilda, na Rua João Pessoa, em Cabo Frio - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/02/2026 14:16

Rio - Duas pessoas ficaram feridas, sendo uma delas com ferimentos graves, após o teto de um restaurante desabar, na manhã desta sexta-feira (27), em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

O incidente aconteceu no Restaurante da Hilda, na Rua João Pessoa, no Centro, por volta das 9h30. Imagens que circulam nas redes sociais mostram escombros no interior do estabelecimento. Um vídeo mostra uma mulher soterrada sobre blocos de concreto e partes da estrutura do restaurante.

Veja o vídeo:

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada para o Hospital Central de Emergência (HCE). Ainda não há informações sobre sua identificação e seu estado de saúde.

A corporação informou que uma outra pessoa, também não identificada, recebeu atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Prefeitura de Cabo Frio destacou que equipes da Defesa Civil estão no local avaliando a situação estrutural do prédio.

Ainda não há informações sobre a causa do desabamento. No momento do incidente, chovia forte na cidade.

O caso é investigado pela 126ª DP (Cabo Frio). A Polícia Civil explicou que a perícia já foi realizada no local e que outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Questionado, o Restaurante da Hilda não respondeu até o fechamento desta reportagem. O espaço está aberto para manifestação.

Chuva

A prefeitura ressaltou que Defesa Civil continua monitorando a chuva que atinge a cidade nesta sexta-feira (27). Até as 11h, o acumulado de precipitação registrado foi de 67,4 mm no 1º distrito. O segundo distrito registrou 67,5 mm nas últimas 24 horas.



De acordo com a Defesa Civil, o sistema de chuva que atua sobre o município e a Baixada Litorânea tende a perder intensidade gradativamente ao longo da tarde, deslocando-se para o Espírito Santo. A tendência é de redução progressiva das instabilidades, com melhora consistente das condições do tempo. A previsão indica tempo firme nesse sábado (28), sem volumes significativos de chuva no momento.



O Gabinete de Crise acompanha a situação, com equipes da Defesa Civil monitorando áreas mais sensíveis e vistoriando pontos com acúmulo de água.

Até o momento, 11 pessoas estão desalojas, sendo três do bairro Jacaré, quatro do Maria Joaquina e quatro do Sinagoga. Elas foram para casas de parentes.

