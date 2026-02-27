Restaurante em Ipanema é interditadoDivulgação / SEOP
De acordo com a Seop, o local já estava sob monitoramento do setor de inteligência desde o Carnaval, quando foi identificado que o restaurante funcionava como um "hub" para vendedores irregulares da região. Foram encontrados 30 sacos de gelo sem qualquer identificação de fabricante ou CNPJ.
No lado de fora, um caminhão carregado também foi apreendido enquanto fornecia o material para o restaurante. Além da falta de procedência do gelo, os técnicos do IVISA constataram que o restaurante operava em condições sanitárias precárias, o que agravou a punição com interdição total e multa.
"Não podemos permitir que produtos sem qualquer procedência sejam comercializados para o cidadão. É a saúde dessas pessoas que encontra-se em risco," disse o secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior. A fiscalização deve ser intensificada em outros pontos da orla das Zonas Sul e Oeste nos próximos dias.
