Restaurante em Ipanema é interditadoDivulgação / SEOP

Publicado 27/02/2026 15:11

Rio - Um restaurante na Rua Teixeira de Melo, em Ipanema, Zona Sul do Rio, foi interditado na manhã desta sexta-feira (27) durante uma fiscalização da pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) e pela Vigilância Sanitária (IVISA-Rio). Cerca de 3,5 toneladas de gelo sem procedência foram descartados na ação, o estabelecimento servia como ponto de distribuição do produto para outros comércios e ambulantes da Zona Sul.

De acordo com a Seop, o local já estava sob monitoramento do setor de inteligência desde o Carnaval, quando foi identificado que o restaurante funcionava como um "hub" para vendedores irregulares da região. Foram encontrados 30 sacos de gelo sem qualquer identificação de fabricante ou CNPJ.No lado de fora, um caminhão carregado também foi apreendido enquanto fornecia o material para o restaurante. Além da falta de procedência do gelo, os técnicos do IVISA constataram que o restaurante operava em condições sanitárias precárias, o que agravou a punição com interdição total e multa."Não podemos permitir que produtos sem qualquer procedência sejam comercializados para o cidadão. É a saúde dessas pessoas que encontra-se em risco," disse o secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior. A fiscalização deve ser intensificada em outros pontos da orla das Zonas Sul e Oeste nos próximos dias.