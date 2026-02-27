Cauã Batista ia participar da Seletiva Aberta Nacional nesta quinta-feira (26)Reprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O corpo do jovem atleta de 18 anos, Cauã Batista Gomes, será sepultado na manhã deste sábado (28), no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju. O velório está marcado para começar às 10h10, com o sepultamento previsto para as 12h.
fotogaleria
Jovem será sepultado neste sábado (28), no Caju - Reprodução / Instagram
Cauã Batista ia participar da Seletiva Aberta Nacional nesta quinta-feira (26) - Reprodução / Instagram

Cauã morreu na noite de terça-feira (24), após ser atropelado por um carro e passar uma semana internado no Hospital Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul. Durante o período de internação, amigos, familiares e a comunidade do Taekwondo chegou a realizar uma grande campanha de doação de sangue para o jovem. A causa da morte não foi divulgada oficialmente pela família.

Um talento interrompido

Representante da categoria adulto até 63 quilos, Cauã era visto como uma das grandes esperanças de medalha para a renovação da seleção brasileira. Ele se preparava para participar da Seletiva Aberta Nacional, que aconteceu nesta quinta-feira (26).