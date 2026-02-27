Cauã Batista ia participar da Seletiva Aberta Nacional nesta quinta-feira (26)Reprodução / Instagram
Cauã morreu na noite de terça-feira (24), após ser atropelado por um carro e passar uma semana internado no Hospital Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul. Durante o período de internação, amigos, familiares e a comunidade do Taekwondo chegou a realizar uma grande campanha de doação de sangue para o jovem. A causa da morte não foi divulgada oficialmente pela família.
Um talento interrompido
Representante da categoria adulto até 63 quilos, Cauã era visto como uma das grandes esperanças de medalha para a renovação da seleção brasileira. Ele se preparava para participar da Seletiva Aberta Nacional, que aconteceu nesta quinta-feira (26).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.