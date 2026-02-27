Publicidade
Fotos: após chuva, moradores de Santa Cruz enfrentam nova enchente e contabilizam prejuízos
Muitos reclamam de uma defasagem no sistema de escoamento de água da região
Rio – A forte chuva - com acumulado de 94,2 mm - que caiu em Santa Cruz, na Zona Oeste, entre a noite desta quinta-feira (26) e a madrugada desta sexta (27), provocou uma enchente no Lote 2, o que moradores classificam como algo recorrente, devido a problemas como falta de dragagem de um rio próximo e de modernização do sistema de escoamento.
O resultado, como não poderia deixar de ser, foram casas invadidas pela água e perdas de bens materiais, como eletrodomésticos e mobílias, isso sem falar nos riscos de doenças trazidas com o transbordamento do Rio.
“Lote 2 está abandonado. Moro aqui há 50 anos, e nada mudou. Daquela esquina para lá, não tem uma boca de lobo, não tem nada. Quando chove demais, a água de lá só sai quando esvazia aqui. Se fosse feita limpeza aqui uma vez ao ano, já estaria bom demais", lamentou o morador Ricardo Santos, comentando o drama de vizinhos: "Muita gente perdeu tudo. A partir das 20h, quando começou a chuva, os moradores não dormiram, porque entra água em casa, então ficaram preocupados em salvar alguma coisa, uma geladeira, um sofá. E muita gente nem conseguiu fazer isso".
Procurada após as reclamações dos moradores, a Prefeitura do Rio retornou com uma nota sobre medidas paliativas. De acordo com o posicionamento, a Secretaria Municipal de Conservação mantém equipes na ativa, com caminhões conjugados, basculantes e retro-escavadeiras em locais com bolsões d’água.
A Prefeitura acrescentou que segue monitorando as condições climáticas, com equipes em prontidão nas áreas mais impactadas.
