Prisão foi feita por policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme)Divulgação

Publicado 27/02/2026 17:49

Rio - Um homem apontado como um dos líderes de uma organização investigada por aplicar golpes financeiros contra idosos foi preso nesta sexta-feira (27). Segundo as investigações da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), a quadrilha teria gerado um prejuízo de cerca de em R$ 2 milhões.

O suspeito, que não teve sua identificação divulgada, foi detido em uma casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele era responsável por alugar o imóvel onde funcionava a central e por recrutar as pessoas que operavam o sistema.

Segundo a Polícia Civil, o grupo operava por meio de um centro de telemarketing clandestino instalado no bairro Prata. No local, diversos computadores eram utilizados para o envio de mensagens e realização de chamadas. A quadrilha utilizava a empresa de fachada para simular o atendimento de instituições bancárias e oferecer empréstimos consignados às vítimas.

De acordo com a corporação, as diligências continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema.