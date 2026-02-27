Rio - Um cachorro foi resgatado na manhã desta sexta-feira (27) por equipes do Corpo de Bombeiros, no bairro Fátima, em Niterói, Região Metropolitana, após fica preso sob os escombros. O animal estava encurralado em espaço estreito entre um muro e um barranco.
Segundo os socorristas, a operação foi conduzida por militares do 3º Grupamento de Bombeiro Militar (3º GBM) e apresentou complexidade devido ao acesso limitado para chegar no animal. O trabalho de resgate durou mais de duas horas, fazendo com que os bombeiros utilizassem técnicas específicas de manejo para garantir que o cachorro não fosse ferido durante a retirada.
Após o susto, o animal foi removido e passou por uma avaliação inicial dos militares. Ele acabou sendo devolvido à tutora sem ferimentos graves.
