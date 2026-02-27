Ex-Governador do Rio, Sérgio CabralPedro Ivo/Arquivo O Dia
"Amigo, na segunda-feira você pode dar dez minutos de atenção para a Dra. Patrícia Proetti, minha advogada, para te dar um briefing da minha situação de improbidade na Sexta Câmara de Direito Público? Pode ser aqui como pode ser na tua casa, como pode ser no escritório dela. Eu estarei junto. Muito importante para mim", escreveu.
Seis dias depois, em 22 de maio, o ex-governador voltou a entrar em contato com Bacellar. Na conversa, ele pede para que o processo seja retirado de pauta. "Não esquece do meu julgamento na Sexta Câmara. Desculpa te perturbar com isso. Mas será terça. Só pedir para retirar de pauta", solicitou. Logo em seguida, Bacellar responde: "Estou tentando desde ontem. Te falo".
Após o pedido, o julgamento foi retirado de pauta e, cinco dias depois, no dia 27 de maio, Cabral voltou a falar com Bacellar. "Irmão! Saiu de pauta o meu processo. Você é um querido!!!!. Te amo, amigo!!!", escreveu ele, que foi respondido por Bacellar apenas com uma figurinha.
Procurada por O DIA, a defesa de Sérgio Cabral não respondeu os questionamentos da reportagem até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.
