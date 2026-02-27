Ex-Governador do Rio, Sérgio Cabral - Pedro Ivo/Arquivo O Dia

Rio - O relatório da Polícia Federal (PF) revelou que Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), trocou mensagens com Sérgio Cabral. O documento mostra que, na ocasião, o ex-governador que solicitou a retirada de discussão de um processo que respondia. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) foi indiciado, nesta sexta-feira (27), por suspeita de vazar informações sigilosas para integrantes do Comando Vermelho, junto de TH Joias.

De acordo com a PF, Sérgio Cabral entrou em contato com Bacellar no dia 16 de maio de 2025. Na troca de mensagens, o ex-governador pediu para que o ex-presidente da Alerj fizesse uma reunião com a advogada dele.



"Amigo, na segunda-feira você pode dar dez minutos de atenção para a Dra. Patrícia Proetti, minha advogada, para te dar um briefing da minha situação de improbidade na Sexta Câmara de Direito Público? Pode ser aqui como pode ser na tua casa, como pode ser no escritório dela. Eu estarei junto. Muito importante para mim", escreveu.



Seis dias depois, em 22 de maio, o ex-governador voltou a entrar em contato com Bacellar. Na conversa, ele pede para que o processo seja retirado de pauta. "Não esquece do meu julgamento na Sexta Câmara. Desculpa te perturbar com isso. Mas será terça. Só pedir para retirar de pauta", solicitou. Logo em seguida, Bacellar responde: "Estou tentando desde ontem. Te falo".



Após o pedido, o julgamento foi retirado de pauta e, cinco dias depois, no dia 27 de maio, Cabral voltou a falar com Bacellar. "Irmão! Saiu de pauta o meu processo. Você é um querido!!!!. Te amo, amigo!!!", escreveu ele, que foi respondido por Bacellar apenas com uma figurinha.



Procurada por O DIA, a defesa de Sérgio Cabral não respondeu os questionamentos da reportagem até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.

