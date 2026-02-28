Rio – Bangu, Campo Grande, Realengo e outros 20 bairros da Zona Oeste terão o abastecimento de água interrompido, das 4h às 22h, na próxima terça-feira (3). O motivo é uma vistoria interna no Sistema Guandu, realizada pela Cedae.
Confira a lista completa de bairros afetados:
- Bangu - Barra de Guaratiba - Campo dos Afonsos - Campo Grande - Cosmos - Deodoro - Gericinó - Guaratiba - Ilha de Guaratiba - Inhoaíba - Jardim Sulacap - Jabour - Magalhães Bastos - Paciência - Padre Miguel - Pedra de Guaratiba - Realengo - Santa Cruz - Santíssimo - Senador Camará - Senador Vasconcelos - Sepetiba - Vila Kennedy - Vila Militar
No município de Seropédica, na Baixada Fluminense, a região de Canto do Rio também terá o fornecimento de água paralisado no mesmo período.
A Rio+Saneamento, que leva água a essas regiões, informou que o serviço será retomado em até 72 horas após o fim do trabalho da Cedae. O retorno do abastecimento pode variar de acordo com a localidade, especialmente nas áreas mais elevadas e nas pontas de rede.
A orientação é para que moradores façam uso consciente de água, evitando atividades de alto consumo até a normalização do serviço.
