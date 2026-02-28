Previsão é que fornecimento de água seja retomado em até 72 horas após o fim da vistoria - Freepik

Previsão é que fornecimento de água seja retomado em até 72 horas após o fim da vistoriaFreepik

Publicado 28/02/2026 09:08

Rio – Bangu, Campo Grande, Realengo e outros 20 bairros da Zona Oeste terão o abastecimento de água interrompido, das 4h às 22h, na próxima terça-feira (3). O motivo é uma vistoria interna no Sistema Guandu, realizada pela Cedae.

Confira a lista completa de bairros afetados:

- Bangu

- Barra de Guaratiba

- Campo dos Afonsos

- Campo Grande

- Cosmos

- Deodoro

- Gericinó

- Guaratiba

- Ilha de Guaratiba

- Inhoaíba

- Jardim Sulacap

- Jabour

- Magalhães Bastos

- Paciência

- Padre Miguel

- Pedra de Guaratiba

- Realengo

- Santa Cruz

- Santíssimo

- Senador Camará

- Senador Vasconcelos

- Sepetiba

- Vila Kennedy

- Vila Militar

No município de Seropédica, na Baixada Fluminense, a região de Canto do Rio também terá o fornecimento de água paralisado no mesmo período.

A Rio+Saneamento, que leva água a essas regiões, informou que o serviço será retomado em até 72 horas após o fim do trabalho da Cedae. O retorno do abastecimento pode variar de acordo com a localidade, especialmente nas áreas mais elevadas e nas pontas de rede.

A orientação é para que moradores façam uso consciente de água, evitando atividades de alto consumo até a normalização do serviço.