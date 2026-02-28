Rayane Heloise Oliveira Costa foi localizada em um endereço residencial em Rocha Miranda - Reprodução/WhatsApp

Rayane Heloise Oliveira Costa foi localizada em um endereço residencial em Rocha MirandaReprodução/WhatsApp

Publicado 28/02/2026 07:53

Rio – Policiais militares prenderam uma foragida da Justiça, pelos crimes de roubo e extorsão, em Rocha Miranda, na Zona Norte. A captura de Rayane Heloise Oliveira Costa, de 29 anos, aconteceu na tarde desta sexta-feira (27).

A partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizaram um trabalho de levantamento de dados e monitoramento até localizarem a mulher em um endereço residencial, na Rua Aníbal da Costa. Ela não ofereceu resistência durante a abordagem policial.

Já na 40ª DP (Honório Gurgel), foi cumprido contra Rayane Heloise um mandado de prisão preventiva. Os policiais conduziram a mulher a um presídio estadual, onde ela permanecerá à disposição da Justiça.