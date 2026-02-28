Equipes da CET-Rio, Guarda Municipal e Geo-RIO trabalham no local para retirar pedregulho Reprodução / Centro de Operações Rio

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um deslizamento de pedra ocupa a faixa à direita da entrada do Túnel Noel Rosa, no sentido Vila Isabel, na Zona Norte, na manhã deste sábado (28). As informações são do Centro de Operações Rio (COR-Rio), que está monitorando a situação com o uso de drone.
No momento, equipes da CET-Rio, Guarda Municipal e Geo-Rio fazem uma operação para retirar uma grande pedra da entrada do túnel. Ainda não há informações sobre feridos ou o que teria provocado o deslizamento.
Por conta dos riscos e da restrição parcial, o COR recomenda que os motoristas sigam com cautela. 
fotogaleria
Equipes da CET-Rio, Guarda Municipal e Geo-RIO trabalham no local para retirar pedregulho
Deslizamento de pedra na entrada do Túnel Noel Rosa está sendo monitorado por um drone