Equipes da CET-Rio, Guarda Municipal e Geo-RIO trabalham no local para retirar pedregulho Reprodução / Centro de Operações Rio
Deslizamento de pedra ocupa faixa no acesso ao Túnel Noel Rosa, em Vila Isabel
Equipes da Cet-Rio, Guarda Municipal e Geo-Rio atuam no local
Polícia apreende canetas emagrecedoras falsificadas em shopping na Zona Sudoeste
Franquia de estética feminina, da qual a loja alvo da ação faz parte, e laboratório serão investigados
Perseguição com tiroteio termina com presos e moto recuperada em Belford Roxo
Confronto ocorreu na Rua Joaquim da Costa Lima, no bairro do Wona
'Fim de jogo': Homem é preso por realizar 'bailes funk' dentro do Roblox
Festas de cunho sexual e exaltação a facções criminosas eram simuladas para crianças na plataforma online
Deslizamento de pedra ocupa faixa no acesso ao Túnel Noel Rosa, em Vila Isabel
Equipes da Cet-Rio, Guarda Municipal e Geo-Rio atuam no local
Vistoria no Sistema Guandu vai interromper abastecimento de água na Zona Oeste na terça
Parte de Seropédica também terá paralisação no serviço
Foragida da Justiça por roubo e extorsão é presa em Rocha Miranda
Policiais localizaram a mulher a partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.