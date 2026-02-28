Perseguição ocorreu no bairro Wona - Reprodução / Redes sociais

Perseguição ocorreu no bairro WonaReprodução / Redes sociais

Publicado 28/02/2026 11:58

Rio – Dois assaltantes foram presos durante uma perseguição com tiroteio na Rua Joaquim da Costa Lima, no bairro do Wona, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite desta sexta-feira (27).



Segundo a corporação, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) patrulhavam o local quando foram acionados para uma ocorrência de roubo de motocicleta em andamento. Ao circularem pela região, os policiais avistaram a dupla em motos, agindo de forma suspeita, e deram ordem de parada. Porém, eles desobedeceram e fugiram, o que iniciou uma troca de tiros.

Durante a perseguição, eles perderam o controle dos veículos e colidiram com um ônibus da Auto Viação Flores. A viatura também se envolveu na batida, e ficou com a parte dianteira parcialmente quebrada.

No momento da prisão, os militares encontraram com eles um revólver calibre .38 e um bloqueador de sinal. Os veículos e os presos, que não tiveram a identidade divulgada, foram encaminhados à 54ª DP (Belford Roxo).

Na delegacia, a vítima reconheceu os autores do crime e recuperou sua moto.



