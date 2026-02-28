Movimentação na Praia do Leme, Zona Sul do Rio, neste sábado (28) Érica Martin

Rio - O tempo no Rio de Janeiro permanecerá instável nos próximos dias. De acordo com o Alerta Rio, durante todo o fim de semana há previsão de chuvisco e chuva fraca em algumas partes da capital, com a temperatura máxima não passando dos 29°C. Esse mesmo cenário deve ser sentido em outras regiões do estado fluminense. Segundo o Inmet, no sábado (28), são esperados maiores acumulados de chuva em todo o Rio, com diminuição ao longo dos dias.
Movimentação na Praia do Leme, Zona Sul do Rio, neste sábado (28) - Érica Martin/Agência O Dia
Mesmo com o mar agitado e bandeira de alto risco, banhistas mergulham na Praia do Leme, neste sábado (28) - Érica Martin/Agência O Dia
Com céu encoberto, moradores e turistas aproveitaram a orla da Praia do Leme para se exercitar - Érica Martin/Agência O Dia
Tempo instável deve permanecer na capital nos próximos dias. - Érica Martin/Agência O Dia
A instabilidade acontece devido à passagem de um ciclone subtropical em alto-mar, a cerca de 600 km da costa de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O alerta da Marinha do Brasil é válido até a noite de sábado.

Ainda assim, o tempo instável não tem sido um empecilho para cariocas e turistas que continuam aproveitando as férias na cidade. Na manhã deste sábado, a reportagem de O DIA esteve na Praia do Leme, na Zona Sul, e flagrou banhistas se arriscando em mergulhos, mesmo com o mar agitado e a bandeira vermelha de "alto risco" fincada na areia. Outros aproveitaram o dia nublado para praticar exercícios físicos na orla e contemplar a paisagem.

Previsão para os próximos dias na capital

O domingo (1º) deve ter céu com nebulosidade variada. Há previsão de chuva fraca e isolada durante a madrugada e a manhã, além de ventos moderados. A temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 17°C.

Na terça-feira (3) e na quarta-feira (4), a nebulosidade seguirá variada na cidade do Rio, sem previsão de chuva. Os ventos devem permanecer fracos a moderados.
 