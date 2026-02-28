Movimentação na Praia do Leme, Zona Sul do Rio, neste sábado (28) Érica Martin
Ainda assim, o tempo instável não tem sido um empecilho para cariocas e turistas que continuam aproveitando as férias na cidade. Na manhã deste sábado, a reportagem de O DIA esteve na Praia do Leme, na Zona Sul, e flagrou banhistas se arriscando em mergulhos, mesmo com o mar agitado e a bandeira vermelha de "alto risco" fincada na areia. Outros aproveitaram o dia nublado para praticar exercícios físicos na orla e contemplar a paisagem.
Previsão para os próximos dias na capital
O domingo (1º) deve ter céu com nebulosidade variada. Há previsão de chuva fraca e isolada durante a madrugada e a manhã, além de ventos moderados. A temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 17°C.
Na terça-feira (3) e na quarta-feira (4), a nebulosidade seguirá variada na cidade do Rio, sem previsão de chuva. Os ventos devem permanecer fracos a moderados.
