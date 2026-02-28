As execuções ocorreram em endereços diferentes em SeropédicaReprodução/redes sociais

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as mortes de dois homens em Seropédica, na Baixada Fluminense. Leonardo Richard Carvalho Lira Ribas e Marcos Yan da Silva Gustavo foram executados, nesta sexta-feira (27), em diferentes endereços do município.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) receberam acionamento para dois homicídios, sendo um na Rua Deolinda Martins, no bairro Jardins, e o outro, na Rua Saquarema, no Boa Esperança. As equipes isolaram a área para a realização da perícia pela DHBF.
Seropédica convive há anos com uma longa e sangrenta guerra entre grupos milicianos. Os confrontos são motivados, em sua maioria, por disputas territoriais.
