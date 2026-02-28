Tecio Maciel Xavier foi preso pela Polícia Civil no Complexo do Chapadão, neste sábado (28) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 28/02/2026 13:35

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio com o apoio de agentes da Deam Zona Sul prenderam, neste sábado (28), o motorista de ônibus Tecio Maciel Xavier, de 44 anos. Ele é investigado por estupro contra uma idosa de 77 anos . Segundo a vítima, o crime aconteceu na noite do último dia 22, no Centro do Rio.

Técio acabou sendo localizado no interior do Complexo do Chapadão, Zona Norte, e contra ele foi cumprido um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro, expedido pela 42ª Vara Criminal.

O que diz a vítima

No relato, a idosa conta que embarcou em um ônibus da Linha 383 (Realengo x Praça da Bandeira) por volta das 20h30 e, ao ser perguntada, contou ao motorista que saltaria no ponto final. Durante o trajeto, os dois ficaram sozinhos no coletivo e o suspeito passou a afirmar que precisaria conversar com ela.

Ainda de acordo com a passageira, ela pediu para que o motorista parasse o ônibus na altura do Instituto Nacional do Câncer (Inca), mas ele não obedeceu e seguiu até até um ponto no Centro. Ao fim do trajeto, ele teria apagado as luzes do veículo e estuprado a idosa.



A vítima também contou que disse ao suspeito que o marido dela estaria esperando a chegada do ônibus e veria o crime, mas isso não impediu o estupro.

O crime é investigado pela Deam do Centro, que analisa as câmeras do coletiva e ouve testemunhas.

A reportagem tenta contato com a defesa do motorista de ônibus. O espaço está aberto para manifestação.



