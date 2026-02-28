dennis carvalhoDivulgação

Rio - Dennis Carvalho morreu na manhã deste sábado (28), aos 78 anos, no Rio. Ator e diretor com trajetória marcante na televisão brasileira, estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. A informação foi confirmada pela própria unidade de saúde, que não divulgou a causa da morte.
Dennis Carvalho - Divulgação / TV Globo
Dennis Carvalho - Reprodução / Instagram
Dennis Carvalho - Reprodução / Instagram
dennis carvalho - Divulgação

Em nota oficial, o hospital comunicou o falecimento e prestou solidariedade aos familiares. “O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”.

Dennis Carvalho construiu uma das carreiras mais influentes da teledramaturgia nacional. A relação com a televisão começou nos anos 1960, com passagens pela TV Paulista e pela TV Tupi, antes da chegada à TV Globo, em 1975. Na emissora, integrou o elenco da primeira versão de “Roque Santeiro”, que acabou proibida pela censura.

A estreia na direção ocorreu em “Locomotivas” (1977), experiência que abriu caminho para uma carreira dupla. Em “Malu Mulher” (1979), como intérprete de Pedro Henrique, aprofundou o interesse pelos bastidores e pelo trabalho técnico. Ao longo dos anos seguintes, assinou a direção de produções consideradas marcos da televisão, muitas delas em parceria com o autor Gilberto Braga, como “Vale Tudo”, “Anos Rebeldes” e “Celebridade”.

Dennis também ficou marcado pelo humor direto e por bordões que atravessaram gerações, como o célebre “Silêncio!” antes do início das gravações. Além das novelas, atuou como formador de novos diretores, influência lembrada por profissionais que hoje ocupam posições centrais na dramaturgia.
O Cemitério da Penitência se manifestou em nota sobre o velório de Dennis: "O Crematório e Cemitério da Penitência informa que o velório do ator e diretor Dennis Carvalho ocorrerá neste domingo, dia 1, na capela ecumênica 1, das 10h às 12h. A pedido da família, a cerimônia de despedida no local será reservada exclusivamente à família e amigos próximos. Solicitamos a compreensão de todos para que o desejo da família seja atendido. Após o velório, o corpo será encaminhado para cremação", escreveu. 
"O Crematório e Cemitério da Penitência lamenta essa perda tão significante, especialmente para teledramaturgia brasileira, e se solidariza com a família, amigos e fãs na certeza de que Dennis Carvalho parte deixando um grande legado para a nossa arte", completou.
Vida pessoal

Além da carreira artística, a vida pessoal de Dennis Carvalho também despertou atenção ao longo dos anos. Ele foi casado seis vezes, sempre com atrizes, todas com forte ligação com a televisão brasileira.

O primeiro casamento foi com Bete Mendes, em 1970, união que terminou cinco anos depois. Em seguida, se casou com Christiane Torloni, entre 1977 e 1980. Do relacionamento nasceram os gêmeos Leonardo e Guilherme. Leonardo seguiu a carreira artística dos pais e atua como ator. Guilherme morreu aos 12 anos, em um trágico acidente doméstico, quando a mãe perdeu o controle de uma caminhonete ao manobrar o veículo na garagem de casa.

Dennis também foi casado com Monique Alves, a única de suas ex-mulheres que já faleceu. Vítima de leucemia, ela foi casada com o diretor por um ano. Da união nasceu Tainá.

A quarta foi Tássia Camargo, com quem permaneceu entre 1983 e 1985. Pouco depois, manteve um relacionamento com Ângela Figueiredo, que chegou ao fim em 1987.

Em 1988, iniciou a relação mais duradoura de sua vida ao lado de Deborah Evelyn. O casal permaneceu junto por 24 anos e teve uma filha, Luíza.

Dennis Carvalho deixa três filhos, Leonardo, Luíza e Tainá, além dos três netos: Lucca, filho de Leonardo, e Nina e Laura, filhas de Tainá.