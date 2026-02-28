dennis carvalho - Divulgação

dennis carvalhoDivulgação

Publicado 28/02/2026 12:59

Rio - Dennis Carvalho morreu na manhã deste sábado (28), aos 78 anos, no Rio. Ator e diretor com trajetória marcante na televisão brasileira, estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. A informação foi confirmada pela própria unidade de saúde, que não divulgou a causa da morte.

fotogaleria

Em nota oficial, o hospital comunicou o falecimento e prestou solidariedade aos familiares. “O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”.



Dennis Carvalho construiu uma das carreiras mais influentes da teledramaturgia nacional. A relação com a televisão começou nos anos 1960, com passagens pela TV Paulista e pela TV Tupi, antes da chegada à TV Globo, em 1975. Na emissora, integrou o elenco da primeira versão de “Roque Santeiro”, que acabou proibida pela censura.



A estreia na direção ocorreu em “Locomotivas” (1977), experiência que abriu caminho para uma carreira dupla. Em “Malu Mulher” (1979), como intérprete de Pedro Henrique, aprofundou o interesse pelos bastidores e pelo trabalho técnico. Ao longo dos anos seguintes, assinou a direção de produções consideradas marcos da televisão, muitas delas em parceria com o autor Gilberto Braga, como “Vale Tudo”, “Anos Rebeldes” e “Celebridade”.



Dennis também ficou marcado pelo humor direto e por bordões que atravessaram gerações, como o célebre “Silêncio!” antes do início das gravações. Além das novelas, atuou como formador de novos diretores, influência lembrada por profissionais que hoje ocupam posições centrais na dramaturgia.

Em nota oficial, o hospital comunicou o falecimento e prestou solidariedade aos familiares. “O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”.Dennis Carvalho construiu uma das carreiras mais influentes da teledramaturgia nacional. A relação com a televisão começou nos anos 1960, com passagens pela TV Paulista e pela TV Tupi, antes da chegada à TV Globo, em 1975. Na emissora, integrou o elenco da primeira versão de “Roque Santeiro”, que acabou proibida pela censura.A estreia na direção ocorreu em “Locomotivas” (1977), experiência que abriu caminho para uma carreira dupla. Em “Malu Mulher” (1979), como intérprete de Pedro Henrique, aprofundou o interesse pelos bastidores e pelo trabalho técnico. Ao longo dos anos seguintes, assinou a direção de produções consideradas marcos da televisão, muitas delas em parceria com o autor Gilberto Braga, como “Vale Tudo”, “Anos Rebeldes” e “Celebridade”.Dennis também ficou marcado pelo humor direto e por bordões que atravessaram gerações, como o célebre “Silêncio!” antes do início das gravações. Além das novelas, atuou como formador de novos diretores, influência lembrada por profissionais que hoje ocupam posições centrais na dramaturgia.

O Cemitério da Penitência se manifestou em nota sobre o velório de Dennis: "O Crematório e Cemitério da Penitência informa que o velório do ator e diretor Dennis Carvalho ocorrerá neste domingo, dia 1, na capela ecumênica 1, das 10h às 12h. A pedido da família, a cerimônia de despedida no local será reservada exclusivamente à família e amigos próximos. Solicitamos a compreensão de todos para que o desejo da família seja atendido. Após o velório, o corpo será encaminhado para cremação", escreveu.

"O Crematório e Cemitério da Penitência lamenta essa perda tão significante, especialmente para teledramaturgia brasileira, e se solidariza com a família, amigos e fãs na certeza de que Dennis Carvalho parte deixando um grande legado para a nossa arte", completou.

Vida pessoal



Além da carreira artística, a vida pessoal de Dennis Carvalho também despertou atenção ao longo dos anos. Ele foi casado seis vezes, sempre com atrizes, todas com forte ligação com a televisão brasileira.



O primeiro casamento foi com Bete Mendes, em 1970, união que terminou cinco anos depois. Em seguida, se casou com Christiane Torloni, entre 1977 e 1980. Do relacionamento nasceram os gêmeos Leonardo e Guilherme. Leonardo seguiu a carreira artística dos pais e atua como ator. Guilherme morreu aos 12 anos, em um trágico acidente doméstico, quando a mãe perdeu o controle de uma caminhonete ao manobrar o veículo na garagem de casa.



Dennis também foi casado com Monique Alves, a única de suas ex-mulheres que já faleceu. Vítima de leucemia, ela foi casada com o diretor por um ano. Da união nasceu Tainá.



A quarta foi Tássia Camargo, com quem permaneceu entre 1983 e 1985. Pouco depois, manteve um relacionamento com Ângela Figueiredo, que chegou ao fim em 1987.



Em 1988, iniciou a relação mais duradoura de sua vida ao lado de Deborah Evelyn. O casal permaneceu junto por 24 anos e teve uma filha, Luíza.



Dennis Carvalho deixa três filhos, Leonardo, Luíza e Tainá, além dos três netos: Lucca, filho de Leonardo, e Nina e Laura, filhas de Tainá.



