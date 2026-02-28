Mapa de voo Flightradar24 mostra espaço aéreo do Irã vazioReprodução / Flightradar24
Empresas aéreas cancelam voos no Oriente Médio, em meio a ataques EUA x Irã
Espaço aéreo ficou vazio após bombardeios
Empresas aéreas cancelam voos no Oriente Médio, em meio a ataques EUA x Irã
Espaço aéreo ficou vazio após bombardeios
Saiba quais são os principais atores no conflito entre Irã e Estados Unidos
Ataques coordenados surpreenderam iranianos, neste sábado (28)
Acidente com avião militar deixa ao menos 20 mortos na Bolívia
Aeronave transportava cédulas de dinheiro que tinham o Banco Central boliviano como destino
Ataque a escola iraniana deixa pelo menos 51 mortos
Bombardeio foi atribuído a Israel
Paramount celebra compra da Warner por US$ 110 bi e detalha os planos da fusão
Negócio foi concretizado após a desistência da Netflix
Irã revida ataque conjunto e lança mísseis contra Israel e bases americanas
Explosões foram ouvidas no Bahrein, Kuwait e Catar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.