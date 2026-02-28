Avião militar que transportava cédulas de dinheiro caiu durante aterrissagem, na Bolívia - AFP

Publicado 28/02/2026 09:52

Ao menos 20 pessoas morreram nesta sexta-feira (27) em um acidente envolvendo um avião militar na Bolívia, que transportava cédulas de dinheiro, durante a aterrissagem no aeroporto de El Alto, próximo a La Paz, informou a Direção Nacional dos Bombeiros.



A aeronave, um avião de transporte C-130 Hercules, saiu da pista do aeroporto Internacional de El Alto e caiu em uma avenida, destruindo vários carros e outros veículos, de acordo com imagens da imprensa local.



O coronel dos bombeiros Pavel Tovar informou à imprensa, no local do acidente, que foram contabilizadas "entre 15 e 16 pessoas [mortas]". Um relatório preliminar da corporação reportava 11 mortes. "Estamos recuperando os corpos das pessoas que infelizmente sofreram o acidente", acrescentou Tovar.

Horas mais tarde, o diretor da Divisão de Homicídios da Polícia, coronel René Tambo, informou à imprensa boliviana que ao menos 20 pessoas morreram. "Há cerca de 20 mortos, talvez um pouco mais", disse



De acordo com o Banco Central da Bolívia, a aeronave transportava cédulas de bolivianos, a moeda nacional. O Ministério da Defesa confirmou o acidente, sem fornecer mais detalhes. Pelo menos duas dezenas de pessoas ficaram feridas, segundo os bombeiros.



Houve vítimas fatais tanto no aeroporto quanto na movimentada avenida onde o avião caiu e atingiu vários veículos. Partes retorcidas da aeronave podiam ser vistas na via, segundo imagens do local captadas pela AFP.



A agência estatal Navegação Aérea e Aeroportos Bolivianos (Naabol) indicou em comunicado que uma "aeronave da Força Aérea Boliviana [...] procedente da cidade de Santa Cruz", sofreu um acidente no terminal aéreo, onde as operações foram suspensas. Ainda não se sabe o que causou o acidente.



A imprensa local informou que a polícia teve que dispersar com gás lacrimogênio cidadãos que se aproximaram do local do acidente para recolher as cédulas que a aeronave transportava.



O Ministério da Defesa informou em comunicado que "o dinheiro transportado na aeronave acidentada não possui número de série oficial, portanto não tem poder legal ou de compra" e que "sua coleta, posse ou uso constitui crime".