Ataque israelense a escola iraniana deixa dezenas de alunas mortas - Reprodução / Redes Sociais
Ataque israelense a escola iraniana deixa dezenas de alunas mortasReprodução / Redes Sociais
Pelo menos 85 alunas morreram em um ataque atribuído a Israel em uma escola na província iraniana de Hormozgan, perto do estreito de Ormuz, informou a justiça iraniana.
"O número de mártires na escola para crianças de Minab aumentou para 85", segundo o Ministério Público local, citado pelo site Mizan Online, do Judiciário.
Em nota, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, qualificou o ataque de "ato bárbaro", que "constitui uma nova página sombria no histórico dos inúmeros crimes cometidos pelos agressores".
O balanço anterior registava 51 mortos neste ataque, que as autoridades iranianas atribuíram a Israel, como parte da operação lançada com os Estados Unidos
.
Os dois países aliados laçaram, neste sábado, ataques contra diversos alvos em território iraniano.
O presidente americano, Donald Trump, afirmou que o objetivo é eliminar "ameaças iminentes"
.
Por outro lado, houve impactos de mísseis iranianos em monarquias da região do Golfo Pérsico que abrigam bases militares dos Estados Unidos.
O Irã tinha advertido que se fosse alvo de um ataque americanas, as bases militares do país na região do Golfo se tornariam alvos legítimos.
Esta represália iraniana ameaça generalizar o conflito, apesar dos vários apelos da comunidade internacional à moderação.
O governo israelense anunciou, neste sábado, ter atacado várias reuniões de altos funcionários iranianos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.