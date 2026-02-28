Irã bombardeia bases americanas no Oriente Médio após ataquesReprodução / Redes Sociais
Irã revida ataque conjunto e lança mísseis contra Israel e bases americanas
Explosões foram ouvidas no Bahrein, Kuwait e Catar
EUA e Israel lançam ataque conjunto contra o Irã
Ao menos três explosões foram registradas na capital Teerã
Trump afirma que os EUA pretendem destruir as forças armadas do Irã e derrubar o governo
Presidente americano alertou sobre ataques em larga escala: 'Bombas estarão caindo por toda parte'
Argentina aprova redução da maioridade penal de 16 para 14 anos
Proposta foi aprovada por 44 votos a favor, 27 contrários e uma abstenção
Descarrilamento de trem deixa um morto e 20 feridos em Milão
Ainda não informações sobre as causas do acidente
Reino Unido retira corpo diplomático do Irã por risco de conflito com os EUA
Foreign Office afirma que decisão é temporária e que embaixada britânica seguirá operando de forma remota
