Trem descarrila em MilãoAFP
Não ficou claro por que o veículo saiu dos trilhos perto do centro da cidade do norte da Itália, onde se celebrou a Semana de Moda.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Trem descarrila em MilãoAFP
Descarrilamento de trem deixa um morto e 20 feridos em Milão
Ainda não informações sobre as causas do acidente
Reino Unido retira corpo diplomático do Irã por risco de conflito com os EUA
Foreign Office afirma que decisão é temporária e que embaixada britânica seguirá operando de forma remota
Bill Clinton é interrogado sobre vínculos com Epstein
Mera menção nos arquivos não constitui prova de um crime
Vídeo: Paquistão bombardeia Cabul após declarar 'guerra aberta' contra governo do Afeganistão
Potência nuclear acusa as autoridades talibãs de oferecerem cobertura a militantes armados que lançam ataques contra o seu território
Itália exibe restos mortais de São Francisco de Assis pela primeira vez
Cerca de 400 mil reservas já foram feitas
Violência contra a mulher é uma 'emergência global', afirma comissário da ONU
Volker Türk lamentou os abusos revelados em escândalos como o crimes sexuais de Epstein e a francesa Gisèle Pelicot
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.