Trem descarrila em MilãoAFP

AFP
O descarrilamento de um trem que colidiu contra um prédio em Milão nesta sexta-feira (27) matou uma pessoa e feriu outras 20, informou a polícia à AFP.

Não ficou claro por que o veículo saiu dos trilhos perto do centro da cidade do norte da Itália, onde se celebrou a Semana de Moda.

Trem descarrila em Milão - AFP
*Em atualização