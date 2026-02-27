Paquistão bombardeou várias cidades do Afeganistão - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 27/02/2026 10:51 | Atualizado 27/02/2026 13:13

O Paquistão bombardeou, nesta sexta-feira (27), várias cidades do Afeganistão, incluindo a capital Cabul, e declarou “guerra aberta” ao país vizinho, em um agravamento da crise após vários dias de confrontos.



"Nossa paciência chegou ao limite. A partir de agora, é uma guerra aberta entre nós e vocês", afirmou o ministro da Defesa Paquistanês, Khawaja Asif, na rede social X.

Veja o vídeo dos ataques:

Poucas horas depois, o porta-voz do governo afegão, Zabihullah Mujahid, expressou em uma entrevista coletiva o desejo de que "o problema seja resolvido por meio do diálogo".



Durante a manhã, jornalistas da AFP ouviram explosões e viram caças sobrevoando Cabul e Kandahar, uma grande cidade do sul do Afeganistão, país governado pelos talibãs desde que retornaram ao poder em 2021.



O porta-voz afegão afirmou aos jornalistas que ainda havia aviões paquistaneses “sobrevoando o espaço aéreo do Afeganistão”. Antes, ele disse que os ataques não provocaram vítimas.



As relações historicamente cordiais entre os países vizinhos sofreram um abalo nos últimos meses, com confrontos esporádicos.



O Paquistão, uma potência nuclear, acusa as autoridades talibãs de oferecerem cobertura a militantes armados que lançam ataques contra o seu território, ou que o governo do Afeganistão nega.



Perto da importante passagem fronteiriça de Torkham, um jornalista da AFP testemunhou disparos de artilharia a partir das 9h30 (2h de Brasília) de sexta-feira.



Os combates alcançaram o campo de Omari, que abriga os repatriados afegãos perto do posto fronteiriço.



“As crianças, as mulheres e os idosos correram”, disse Gander Khan, um repatriado de 65 anos, em pé diante de várias tendências.



“Vi sangue, (os tiros) feriram duas ou três crianças e duas ou três mulheres”, declarou à AFP.



Zarghon, um repatriado de 44 anos que revelou apenas o primeiro nome, afirmou que duas ou três crianças desapareceram em meio ao pânico.



'Todos foram embora'

"Alguns deixaram seus documentos (...) Não levaram nem o dinheiro, nem a ajuda que receberam. Por medo, todos foram embora", contou à AFP.



Na noite de quinta-feira, as forças afegãs lançaram uma experiência na fronteira contra as tropas paquistanesas em resposta, segundo Cabul, aos bombardeios paquistaneses do fim da semana passada.



O ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, afirmou que os ataques de sexta-feira e outros recentes na província de Paktia são uma "resposta adequada" às ações do país vizinho.



Preocupados, Irã e China foram considerados possíveis mediadores do conflito.



O governo do Irã, que compartilha uma fronteira ao leste com o Afeganistão e o Paquistão - e está, por sua vez, envolvido em negociações para evitar um conflito com os Estados Unidos -, foi oferecido para "facilitar o diálogo".



As autoridades chinesas pediram às partes que mantivessem a calma e atuem com moderação, para "alcançar um cessar fogo o mais rápido possível e evitar mais derramamento de sangue".



Relações muito tensas

Desde quinta-feira, os dois países apresentam versões contraditórias sobre a situação.



O porta-voz afegão Mujahid afirmou que "dezenas de soldados paquistaneses morreram", "vários também feridos e outros foram feitos como prisioneiros", e mais de 15 postos avançados do Paquistão caíram.



O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, desmentiu a versão afegã: "Nenhum posto paquistanês foi tomado ou danificado", enquanto os paquistaneses infligiram "graves perdas" aos afegãos.



O bombardeio das forças afegãs ocorreu após vários ataques aéreos paquistaneses no fim da semana passada nas províncias de Nangarhar e Paktia, após "recentes atentados suicidas" no Paquistão.



Desde os combates de outubro, que provocaram mais de 70 mortes dos dois lados, a fronteira terrestre permanece em grande parte fechada, exceto para os afegãos que retornam ao seu país.



Após um cessar-fogo inicial negociado pelo Catar e pela Turquia, várias rodadas de conversas foram organizadas, mas um acordo duradouro não foi alcançado.



O EI Khorasan, considerado um dos braços mais ativos da organização do Estado Islâmico, opera nos dois países.



Quando retornou ao poder no Afeganistão, o movimento talibã impôs uma interpretação rigorosa da lei islâmica, o que priva as mulheres e as meninas do direito à educação e ao mercado de trabalho.