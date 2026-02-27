Paquistão bombardeou várias cidades do AfeganistãoReprodução/ vídeo/ redes sociais
"Nossa paciência chegou ao limite. A partir de agora, é uma guerra aberta entre nós e vocês", afirmou o ministro da Defesa Paquistanês, Khawaja Asif, na rede social X.
Durante a manhã, jornalistas da AFP ouviram explosões e viram caças sobrevoando Cabul e Kandahar, uma grande cidade do sul do Afeganistão, país governado pelos talibãs desde que retornaram ao poder em 2021.
O porta-voz afegão afirmou aos jornalistas que ainda havia aviões paquistaneses “sobrevoando o espaço aéreo do Afeganistão”. Antes, ele disse que os ataques não provocaram vítimas.
As relações historicamente cordiais entre os países vizinhos sofreram um abalo nos últimos meses, com confrontos esporádicos.
O Paquistão, uma potência nuclear, acusa as autoridades talibãs de oferecerem cobertura a militantes armados que lançam ataques contra o seu território, ou que o governo do Afeganistão nega.
Perto da importante passagem fronteiriça de Torkham, um jornalista da AFP testemunhou disparos de artilharia a partir das 9h30 (2h de Brasília) de sexta-feira.
Os combates alcançaram o campo de Omari, que abriga os repatriados afegãos perto do posto fronteiriço.
“As crianças, as mulheres e os idosos correram”, disse Gander Khan, um repatriado de 65 anos, em pé diante de várias tendências.
“Vi sangue, (os tiros) feriram duas ou três crianças e duas ou três mulheres”, declarou à AFP.
Zarghon, um repatriado de 44 anos que revelou apenas o primeiro nome, afirmou que duas ou três crianças desapareceram em meio ao pânico.
'Todos foram embora'
Na noite de quinta-feira, as forças afegãs lançaram uma experiência na fronteira contra as tropas paquistanesas em resposta, segundo Cabul, aos bombardeios paquistaneses do fim da semana passada.
O ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, afirmou que os ataques de sexta-feira e outros recentes na província de Paktia são uma "resposta adequada" às ações do país vizinho.
Preocupados, Irã e China foram considerados possíveis mediadores do conflito.
O governo do Irã, que compartilha uma fronteira ao leste com o Afeganistão e o Paquistão - e está, por sua vez, envolvido em negociações para evitar um conflito com os Estados Unidos -, foi oferecido para "facilitar o diálogo".
As autoridades chinesas pediram às partes que mantivessem a calma e atuem com moderação, para "alcançar um cessar fogo o mais rápido possível e evitar mais derramamento de sangue".
O porta-voz afegão Mujahid afirmou que "dezenas de soldados paquistaneses morreram", "vários também feridos e outros foram feitos como prisioneiros", e mais de 15 postos avançados do Paquistão caíram.
O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, desmentiu a versão afegã: "Nenhum posto paquistanês foi tomado ou danificado", enquanto os paquistaneses infligiram "graves perdas" aos afegãos.
O bombardeio das forças afegãs ocorreu após vários ataques aéreos paquistaneses no fim da semana passada nas províncias de Nangarhar e Paktia, após "recentes atentados suicidas" no Paquistão.
Desde os combates de outubro, que provocaram mais de 70 mortes dos dois lados, a fronteira terrestre permanece em grande parte fechada, exceto para os afegãos que retornam ao seu país.
Após um cessar-fogo inicial negociado pelo Catar e pela Turquia, várias rodadas de conversas foram organizadas, mas um acordo duradouro não foi alcançado.
O EI Khorasan, considerado um dos braços mais ativos da organização do Estado Islâmico, opera nos dois países.
Quando retornou ao poder no Afeganistão, o movimento talibã impôs uma interpretação rigorosa da lei islâmica, o que priva as mulheres e as meninas do direito à educação e ao mercado de trabalho.
