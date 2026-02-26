Pais que utilizam ferramentas de supervisão do Instagram receberão avisos por e-mail, SMS ou WhatsAppAFP
Instagram alertará pais quando filhos buscarem conteúdos sobre suicídio
Medida começa a ser implementada nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá
EUA: refugiado cego morre após ser abandonado por agentes de imigração em NY
Divisão de homicídios investiga as circunstâncias e a cronologia do caso
Departamento de Justiça dos EUA apura se registros ligados a Epstein foram retidos por engano
Veículo norte-americano afirmou que mais de 50 páginas de entrevistas com o FBI e diversas anotações com o nome de Trump foram 'escondidas'
Gripe aviária: Argentina confirma segundo caso em aves comerciais
Diagnóstico foi validado após a análise de amostras de um estabelecimento de reprodutores pesados
CEO do Fórum de Davos renuncia ao cargo por ligação com Epstein
Borge Brende é ex-ministro das Relações Exteriores da Noruega
Trump chama Robert De Niro de 'doente e demente' após ator pedir resistência ao governo
Presidente dos EUA também atacou congressistas democratas
