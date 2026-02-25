Guarda-costeira cubana mata quatro pessoas em lancha com matrícula dos EUAAFP
Guarda-costeira cubana mata quatro pessoas em lancha com matrícula dos EUA
As autoridades informaram que "prosseguem" as investigações para o "total" esclarecimento dos fatos
Comitê aponta que 2025 teve recorde de jornalista assassinados com 129 vítimas
A maior parte dos casos foi no Oriente Médio em confrontos israelenses
Irã expressa otimismo antes de negociações com EUA
Líderes se encontram nesta quinta (26) em Genebra
Revista britânica diz que STF está envolvido em 'enorme escândalo'
Texto publicado pela 'The Economist' relata a investigação das fraudes financeiras envolvimento do banqueiro Daniel Vorcaro com os ministros da Corte
Papa Leão XIV visitará Espanha, países africanos e Mônaco
Em Barcelona, pontífice deve inaugurar a nova torre da Basílica da Sagrada Família
Rubio se reúne com líderes caribenhos em plena campanha de pressão dos EUA contra Cuba
Encontro na cúpula abordará situação em Havana, crise venezuelana e instabilidade no Haiti, com foco em segurança e fluxos migratórios
