Guarda-costeira cubana mata quatro pessoas em lancha com matrícula dos EUAAFP

Publicado 25/02/2026 21:47

Quatro pessoas a bordo de uma lancha com matrícula da Flórida foram abatidas nesta quarta-feira (25) durante um "confronto" com membros da guarda-costeira cubana em águas territoriais da ilha, informou o Ministério do Interior.

No "confronto", que ocorre em um contexto de forte tensão entre Estados Unidos e Cuba, "quatro agressores foram abatidos e seis ficaram feridos, os quais foram evacuados e receberam assistência médica", afirma o comunicado oficial.

A informação divulgada não especifica a nacionalidade das pessoas a bordo da lancha americana.

No incidente também ficou ferido o comandante da embarcação cubana, na qual viajavam cinco guardas de fronteira, segundo a mesma fonte.

Cuba e Estados Unidos atravessam um recrudescimento das tensões desde a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelas forças americanas no começo de janeiro e a suspensão por parte de Caracas, sob pressão de Washington, dos envios de petróleo para a ilha comunista.

Segundo o comunicado, na manhã desta quarta-feira "foi detectada uma lancha rápida infratora dentro das águas territoriais cubanas com matrícula da Flórida, Estados Unidos", a uma milha náutica do cayo Falcones, na província de Villa Clara (centro).

Quando a embarcação da guarda-costeira da ilha se aproximou para sua identificação, "da lancha infratora abriu-se fogo contra os agentes cubanos", detalha o comunicado.

As autoridades informaram que "prosseguem" as investigações para o "total" esclarecimento dos fatos.

Os Estados Unidos, que não ocultam seu desejo de ver uma mudança de regime na ilha de 9,6 milhões de habitantes, aplicam uma política de máxima pressão sobre Havana, invocando a "ameaça excepcional" que o país insular situado a apenas 150 km das costas da Flórida representaria para a segurança nacional americana.