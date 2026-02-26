Vários protestos já foram feitos contra o ICE nos EUA diante da truculência da polícia migratória AFP
EUA: refugiado cego morre após ser abandonado por agentes de imigração em NY
Divisão de homicídios investiga as circunstâncias e a cronologia do caso
Melania Trump presidirá reunião do Conselho de Segurança da ONU
Reunião, sobre educação, tecnologia e paz, está programada para segunda-feira
Caso Epstein: Hillary pede que Trump seja convocado a depor sob juramento
Ex-secretária de Estado dos EUA prestou esclarecimentos sobre a sua relação com o criminoso sexual
Instagram alertará pais quando filhos buscarem conteúdos sobre suicídio
Medida começa a ser implementada nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá
Departamento de Justiça dos EUA apura se registros ligados a Epstein foram retidos por engano
Veículo norte-americano afirmou que mais de 50 páginas de entrevistas com o FBI e diversas anotações com o nome de Trump foram 'escondidas'
Gripe aviária: Argentina confirma segundo caso em aves comerciais
Diagnóstico foi validado após a análise de amostras de um estabelecimento de reprodutores pesados
