Magnata e criminoso sexual Jeffrey Epstein se suicidou em sua cela em agosto de 2019AFP
Departamento de Justiça dos EUA apura se registros ligados a Epstein foram retidos por engano
Veículo norte-americano afirmou que mais de 50 páginas de entrevistas com o FBI e diversas anotações com o nome de Trump foram 'escondidas'
Gripe aviária: Argentina confirma segundo caso em aves comerciais
Diagnóstico foi validado após a análise de amostras de um estabelecimento de reprodutores pesados
CEO do Fórum de Davos renuncia ao cargo por ligação com Epstein
Borge Brende é ex-ministro das Relações Exteriores da Noruega
Trump chama Robert De Niro de 'doente e demente' após ator pedir resistência ao governo
Presidente dos EUA também atacou congressistas democratas
Guarda-costeira cubana mata quatro pessoas em lancha com matrícula dos EUA
As autoridades informaram que "prosseguem" as investigações para o "total" esclarecimento dos fatos
Comitê aponta que 2025 teve recorde de jornalista assassinados com 129 vítimas
A maior parte dos casos foi no Oriente Médio em confrontos israelenses
