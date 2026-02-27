Secretário-Geral da ONU, António Guterres, e o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker TurkAFP
Violência contra a mulher é uma 'emergência global', afirma comissário da ONU
Volker Türk lamentou os abusos revelados em escândalos como o crimes sexuais de Epstein e a francesa Gisèle Pelicot
Argentina aprova redução da maioridade penal de 16 para 14 anos
Proposta foi aprovada por 44 votos a favor, 27 contrários e uma abstenção
Descarrilamento de trem deixa um morto e 20 feridos em Milão
Ainda não informações sobre as causas do acidente
Reino Unido retira corpo diplomático do Irã por risco de conflito com os EUA
Foreign Office afirma que decisão é temporária e que embaixada britânica seguirá operando de forma remota
Bill Clinton é interrogado sobre vínculos com Epstein
Mera menção nos arquivos não constitui prova de um crime
Vídeo: Paquistão bombardeia Cabul após declarar 'guerra aberta' contra governo do Afeganistão
Potência nuclear acusa as autoridades talibãs de oferecerem cobertura a militantes armados que lançam ataques contra o seu território
Itália exibe restos mortais de São Francisco de Assis pela primeira vez
Cerca de 400 mil reservas já foram feitas
