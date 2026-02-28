Prefeitura do Rio inicia obras de prevenção de enchentes em Campo Grande - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 28/02/2026 17:12

Rio - Depois de décadas sofrendo com enchentes, moradores dos condomínios Villagio Campinho, em Campo Grande Zona Oeste do Rio, vão começar a ver a execução das obras de denagem nas áreas comuns do local. Neste sábado (28), o prefeito Eduardo Paes e o vice-prefeito Eduardo Cavaliere oficializaram o início da reforma, que vai custar R$ 13,7 milhões. A intervenção vai beneficiar mais de 3,4 mil moradores e tem previsão para durar cerca de 13 meses.

"Aqui havia uma dificuldade histórica. Isso chegou a ir para a Justiça antes da nossa chegada. Os moradores já estavam perdendo a esperança. Não é um caso fácil", disse o vice-prefeito. Durante a cerimônia, Paes ressaltou a longa espera dos moradores e afirmou ter confiança de que o trabalho seria realizado.



A moradora e síndica do condomínio Villagio 1, Juliana Soares Sarmento, também agradeceu pelo início das obras e classificou o momento como a realização de um sonho. "Gostaria de agradecer a todos os moradores que se envolveram conosco nessa empreitada. É um trabalho de vários anos. É a realização do meu sonho e do sonho de vocês. Muita gente desistiu nesse caminho, mas houve quem perseverasse."

Os quatro conjuntos habitacionais receberão reservatórios para retenção de águas pluviais e melhorias no sistema de drenagem. Os serviços são executados pela Fundação Rio-Águas, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Ao todo, o projeto prevê a construção de cinco reservatórios, com capacidade total de 7,4 milhões de litros, volume equivalente a 7,4 mil caixas d’água de mil litros. Três dos chamados "piscinões" serão implantados em áreas abertas e historicamente sujeitas a alagamentos, e dois serão subterrâneos. O sistema contará ainda com comportas para controlar o fluxo da água em períodos de chuva intensa.



Além das intervenções de drenagem, as obras incluem a urbanização e requalificação de mais de 1.681 metros quadrados de áreas de convivência e a implantação de mais de 360 metros de rede de drenagem.



Os condomínios reúnem mais de 980 moradias. Ao final das obras, o sistema ampliará a capacidade de retenção e escoamento da água da chuva e reduzirá os pontos de alagamento nas áreas comuns. As intervenções vão melhorar também as condições de circulação e convivência para os moradores.

Plano de Mobilidade de Campo Grande é ampliado com início da 2ª fase do Anel Viário

Também neste sábado (28), a prefeitura anunciou o início das obras da segunda fase do Anel Viário de Campo Grande, na Zona Oeste. O principal destaque das novas intervenções é a duplicação da Estrada do Lameirão, que representa mais um passo para melhorar a fluidez no bairro e ampliar os acessos à Avenida Brasil. Com mais de 350 mil moradores, Campo Grande é um importante polo da Zona Oeste.

O Plano de Mobilidade, conduzido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, reúne obras integradas, túneis, viadutos, pontes e requalificação de vias para melhorar o trânsito, organizar a circulação no bairro e tornar os deslocamentos mais rápidos.



