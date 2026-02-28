Vítima prestou depoimento na 12ª DP (Copacabana) - Divulgação

Publicado 28/02/2026 15:54

Rio - A Polícia Civil indiciou, neste sábado (28), quatro homens por envolvimento no estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana, na Zona Sul. Um adolescente também responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime.

Segundo a vítima, o crime aconteceu no dia 31 de janeiro. Ela contou que recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já teve um relacionamento anteriormente, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o adolescente insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela. No interior do apartamento, a vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles.

Com a negativa, eles passaram a despir-se e a praticar abusos, inclusive fazendo uso de violência física e psicológica. Após a denúncia, investigadores da 12ª DP (Copacabana) analisaram imagens do circuito interno do prédio, onde ficou provado que os citados no boletim de ocorrência estavam no local no momento do crime. A distrital também verificou o laudo do exame de corpo delito.

A Polícia Civil pediu a prisão dos envolvidos, que responderão pelos crimes de estupro e apreensão de um adolescente. Eles já são considerados foragidos da Justiça.