Vítima prestou depoimento na 12ª DP (Copacabana) Divulgação
Quatro homens são indiciados por estupro coletivo contra adolescente em Copacabana
Um menor de idade também responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime
Metamorfoses ambulantes
Para não perder eleitores, políticos brasileiros não se acanham em dizer agora o oposto do que diziam antes. E apostam no curto prazo ao invés de olhar para o futuro
'Fora de Casa' ajuda quem tem 60+ a se divertir e a conhecer pessoas
Perfil no Instagram @foradecas4 existe há cerca de três meses e vem chamando a atenção
Voo do Rio para Dubai retorna ao Galeão após fechamento do espaço aéreo
Passageiros do voo Rio–Dubai EK 248 relataram que ainda aguardam orientações da companhia aérea
Psiquiatra Dr. Ervin Cotrik lança livro sobre saúde mental em evento com autoridades
Obra funciona como guia prático, traduzindo o conhecimento psiquiátrico para o grande público
Testemunhas relatam o que ocorreu na lipoaspiração que terminou em morte em Campo Grande
Médico José Emílio de Brito e a enfermeira Sabrina Rabetin Serri respondem por homicídio qualificado contra Marílha Menezes Antunes
Após décadas de enchentes, obras de drenagem começam em condomínios de Campo Grande
Intervenção custou R$ 13,7 milhões e vai beneficiar mais de 3,4 mil moradores
