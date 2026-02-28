Psiquiatra Dr. Ervin Cotrik ao lado do Sub-procurador de administração do MPRJ, Dr. Eduardo Lima Neto - Divulgação

Psiquiatra Dr. Ervin Cotrik ao lado do Sub-procurador de administração do MPRJ, Dr. Eduardo Lima NetoDivulgação

Publicado 28/02/2026 19:53

Rio - Em um momento importante para a saúde mental no Brasil, o médico psiquiatra Dr. Ervin Cotrik, Coordenador do projeto de prevenção em saúde mental do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), lançou o livro "Psicoeducação – Uma Jornada pela Psiquiatria". A cerimônia de lançamento aconteceu na última quinta-feira (26), na sede do órgão público.

A obra surge como uma ferramenta de combate ao estigma e à desinformação que cercam os transtornos mentais. Com uma linguagem que une o rigor científico à clareza, o livro funciona como um guia prático, traduzindo o conhecimento psiquiátrico para o grande público. Dr. Cotrik utiliza exemplos de sua prática clínica diária para ilustrar e desmistificar temas complexos da psiquiatria, oferecendo orientações sobre quando e como procurar ajuda especializada.



"Este livro nasceu de uma urgência: lutar pela melhoria da saúde mental no país. Cada página foi escrita com o objetivo de combater o estigma e a desinformação", afirma o autor. A obra é estruturada para educar sobre transtornos específicos, esclarecer dúvidas comuns, abordar os tratamentos disponíveis e, acima de tudo, inspirar esperança e a busca pela recuperação.



O lançamento coroa o trabalho que o Dr. Ervin Cotrik tem desenvolvido à frente do projeto de saúde mental no MPRJ, reforçando a importância da psicoeducação como política de saúde pública.



Dentre diversas autoridades e representantes da sociedade, destaca-se a presença do Sub-procurador de administração do MPRJ, Dr. Eduardo Lima Neto, o presidente do Jornal O dia, Marcos Rezende e a apresentadora da TV Bandeirantes, Gardênia Cavalcanti.



