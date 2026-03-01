Rua Alcobaça, na altura da Rua Edgard Barbosa, está interditada por conta do acidenteReprodução / Centro de Operações Rio (COR)

Rio - Um carro colidiu com um poste na manhã deste domingo (1º) na Rua Alcobaça, na altura da Edgard Romero, em Anchieta, na Zona Norte. Ele chegou a ultrapassar a calçada e bateu em uma estrutura de ferro. O trecho está interditado, segundo o Centro de Operações Rio (COR).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Ricardo de Albuquerque foi chamado ao local às 7h07, mas ao chegar, perceberam que a vítima já havia ido embora. 
Com o impacto da batida, o poste cedeu e a queda causou falta de luz na região. No entanto, as equipes da Light foram acionadas para reestabelecer o serviço de energia.
O veículo, que ficou com os vidros e o para-choque dianteiro destruídos, ainda não foi retirado. 
Colisão na Rua Alcobaça, na Zona Norte, provocou falta de luz