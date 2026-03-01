Material apreendido pela equipe do 20º BPM (Mesquita)Divulgação / PMERJ
Quatro são presos e submetralhadora é apreendida em Nova Iguaçu
Com o grupo, policiais também encontraram motocicleta roubada
Quatro são presos e submetralhadora é apreendida em Nova Iguaçu
Com o grupo, policiais também encontraram motocicleta roubada
Cidades do RJ afetadas pela chuva forte recebem ajuda humanitária
Mais de 6 mil insumos, como cestas básicas e kits de higiene, foram distribuídos para oito municípios
Velório de Dennis Carvalho ocorre no Rio e cerimônia é reservada à família
Despedida acontece neste domingo (1º), no Crematório e Cemitério da Penitência
Carro atinge poste em Anchieta, na Zona Norte
Rua Alcobaça, na altura da rua Edgard Barbosa, está interditada; vítima deixou o local
Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos em estupro coletivo contra jovem em Copacabana
Bruno Felipe dos Santos Allegretti, Vitor Hugo Oliveira Simonin, Mattheus Verissimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho são considerados foragidos
Quatro traficantes são presos na comunidade do Sapo, em Belford Roxo
Com o grupo, policiais encontraram duas armas, munições, rádios transmissores e dezenas de drogas embaladas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.