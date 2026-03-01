Material apreendido pela equipe do 20º BPM (Mesquita) - Divulgação / PMERJ

Publicado 01/03/2026

Rio – Policiais do 20º BPM (Mesquita) prenderam quatro suspeitos na Rua João Dala Bernardino, no bairro Jardim Corumbá, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, na noite deste sábado (28).



Segundo a PM, os agentes começaram a busca no bairro após receberem uma denúncia anônima de que havia um grupo armado no local. Durante a ação, os policiais encontraram os homens dentro de uma casa e lá, encontraram uma submetralhadora, munições, pés de maconha e uma motocicleta roubada.



O quarteto e o material apreendido foram encaminhados à 58ª DP (Nova Iguaçu).